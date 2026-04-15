Gerardo Romano confirmó que estará en la serie "En el barro 3": "Me da intriga porque..."

Tal como primició La Pavada de Diario Crónica, Gerardo Romano, quien interpretó a Sergio Antín en las producciones de Underground, confirmó su participación en la tercera temporada de "En el barro" (Netflix). De esta manera, el actor que será parte de la nueva entrega del spin-off de "El marginal", pese a un detalle que ni él ni sus fans ignoran.

"Voy a hacer En el barro, la nueva temporada", aseguró Romano en "Sería increíble" (Olga). Ante la reacción de sorpresa de Nati Jota, el actor adhirió al comentario de la conductora: "A mí también me da intriga porque en la temporada anterior me mataron".

Consultado sobre si se ubicará en el pasado dentro de la línea temporal de la serie carcelaria, Gerardo Romano afirmó: "No, no es para atrás". Sin embargo, el artista explicó que no sabe el giro que tendrá su personaje. "Yo siempre estoy del lado de los hijos de put...", soltó con humor.

"No leí el libro de El marginal y no leí el libro de En el barro. No veo más ficción desde hace años, solo leo mis escenas", sostuvo el actor. Ante la pregunta sobre si dice insultos en la vida real, Gerardo Romano respondió fiel a su personaje de Antín: "Como la conch... de su madre".

"En el barro 3" llegará a Netflix en 2027.

Cabe recordar que la serie "En el barro 3" contará con el regreso de María Becerra, Juana Molina y Valentina Zenere. Su estreno está previsto para el 2027.