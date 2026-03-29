Gerardo Romano habló sobre su lucha contra el Parkinson: "Hago que sea más lento el deterioro"

Hasta el fin de semana que viene, Gerardo Romano continúa en la ciudad de Mar del Plata donde protagoniza desde diciembre junto a Ana María Picchio una de las obras más exitosas de la temporada veraniega, "El Secreto", por ese motivo el elenco sigue festejando hasta Semana Santa. Durante la temporada y aún cuando ningún turista quedó vacacionando, él continuó disfrutando el mar con bajas temperaturas, nadó y aprovecha al máximo su estadía ahí.

En diálogo con Catalina Dlugi el actor abordó muchos temas y no esquivó el problema de salud que padece y cómo eligió afrontarlo. "Muchísima gente prefiere ocultarlo. Te diría que no hay ejemplos. Yo por lo menos hace cincuenta y cinco años que trabajo de actor profesional y no tengo memoria de ninguno", sostuvo Romano, que eligió no esconder su situación ni bajarse del escenario.

El artista recordó el momento en que recibió la noticia: "Cuando me comunicaron que tenía Parkinson, estaba haciendo la obra. Salí del consultorio de Facundo Manes y sabía que dentro de un par de horas tenía una función. Y la hice, porque era como decir: ‘Me bajo de la vía', y la hice porque me di cuenta que no iba a poder vivir sin hacer hacer teatro, sin subir a un escenario".

Gerardo Romano utiliza la natación como parte de su tratamiento contra el Parkinson.

Luego, continuó: "Ese momento mágico creo que es la ausencia de la propia ansiedad. Hablo de la ansiedad existencial. No es que uno se configure otra realidad, pero a fuerza de hablar de las ansiedades o de las circunstancias que atraviesa el personaje de ficción que estás encarnando, algo desaparece, se desplaza tu propia ansiedad existencial". Agregó que ese "juego" de empatía se produce en cada función, y que el aplauso y el diálogo con el público tras la obra son un motor fundamental para seguir adelante.

El actor remarcó la falta de antecedentes públicos en el ambiente artístico: "No hay ejemplos. No hay. Por lo menos no tengo memoria de ninguno". Y subrayó que, a pesar del diagnóstico, nunca pensó en dejar de actuar. Sobre el paso del tiempo y el cuidado físico, el actor reflexionó: "Nos facilita mucho tener el cuerpo vivo. Atravesé la etapa del viagra. He consumido y viví esa experiencia de ser viejo y tener sexo. Me bajé del viagra porque dije: ‘Lo que tenga que ser, que sea naturalmente'. Pero forzar, arriesgarme por una cuestión de goce sexual es medio peligroso. Esa etapa quedó atrás. Ahora está la cuarta edad".

A sus casi 80 años, los cumple en junio, Gerardo Romano se mostró sincero, lúcido y agradecido por el trabajo, el amor del público. Por otra parte, lo fiman cuando se mete en el mar luciendo un físico tonificado. Es más, utiliza la natación como parte de su tratamiento. "Voy cuatro días por semana y nado un kilómetro cada vez, 37 minutos seguidos. El ejercicio ayuda. No hay posibilidad de revertirlo, pero si puedo hacer algo para que sea más lento el deterioro".