Wanda Nara hizo un inesperado viaje con sus hijas que podría desatar la furia de Mauro Icardi: las fotos

La guerra entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no encontrar calma. Mientras el delantero disfruta de unos días en Japón junto a su novia, Eugenia "La China" Suárez, la figura de Telefe sorprendió con un viaje familiar que podría provocar la furia de su exmarido.

Fiel a una tradición que mantiene desde la separación, Wanda armó las valijas y viajó a Rosario junto a sus niñas para compartir el 25 de mayo con Juan Icardi, abuelo paterno de las pequeñas. Durante el trayecto, la mediática, quien se habría reconciliado con Martín Migueles, mostró distintos momentos en redes sociales, donde dejó ver desde mates en el auto hasta imágenes del Monumento a la Bandera iluminado con los colores patrios.





Al llegar a la ciudad santafesina, Nara se hospedó en un exclusivo hotel frente al río Paraná. Entre las postales que compartió aparecieron peluches de Hello Kitty y una lujosa cartera Chanel azul, detalles que combinaron glamour con un clima mucho más íntimo y familiar.

A su vez, Juan Icardi compartió en sus redes una tierna postal abrazado a sus nietas, confirmando que la visita de la expresentadora de "MasterChef" junto a las pequeñas tuvo un fuerte sentido familiar y estuvo enfocada en reforzar el vínculo con la rama paterna.

Las fotos que subió Wanda Nara en Rosario. (Foto: Instagram/ @wanda_nara)

Además, el 25 de mayo tiene un valor especial para el clan Icardi por una tradición que ya se volvió un clásico: el locro casero que prepara el padre del futbolista. El hombre suele cocinar grandes cantidades para vender en el barrio y, tiempo atrás, Wanda había definido su receta con una frase que todavía recuerdan sus seguidores: "El más rico de todos".

La decisión de la mediática cobró aún más repercusión al conocerse las imágenes de Mauro paseando por Japón junto a la familia de La China. Así, lo que parecía un simple fin de semana largo podría convertirse en un nuevo capítulo de la escandalosa historia entre ambos.