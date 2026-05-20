Filtraron la declaración de la China Suárez para defender a Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas: "Es un muy buen..."

El conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara por la tenencia de las hijas sumó un capítulo explosivo. Se filtró la presunta declaración de la China Suárez como testigo en Turquía, donde defiende al futbolista. Mientras tanto, Wanda se presentó en la embajada de ese país y, entre lágrimas, le confesó a Flor de la V su desesperación. La pelea judicial se vuelve cada vez más personal.

La novela legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara no para de sumar capítulos. Esta vez, el nombre que apareció en escena es el de Eugenia "China" Suárez. La actriz se presentó como testigo en la justicia de Turquía, dentro de la demanda de restitución internacional que el futbolista inició para quedarse con la custodia de las dos hijas que tuvo con Wanda. La periodista Naiara Vecchio filtró el supuesto escrito en su cuenta de X y el contenido es todo un detalle.

"La señora Eugenia manifestó que ella también tiene tres hijos, que dos de sus hijas tienen edades similares a las de las hijas de Mauro y que además tiene un hijo de cinco años", arranca el documento. Pero lo más fuerte viene después.

La China aseguró que su hijo quiere mucho a Icardi y que la relación del delantero con sus propias hijas es "muy buena". "Mauro es un muy buen padre, se ocupa muy bien tanto de sus propias hijas como de mis tres hijos", dice el texto. Y agrega: "Mis hijos lo tratan como a un padre y lo consideran como tal".

La declaración filtrada dibuja una familia ensamblada casi perfecta. Según la China, los chicos de ambos compartieron juegos, actividades y hasta períodos largos de convivencia. "Se divierten mucho juntas, juegan, se maquillan de forma divertida y bailan", señala el escrito. Para darle más peso a sus dichos, la actriz mostró videos y fotos desde su celular: "Hay registros donde se los ve nadando en el mar y jugando con una pelota".

Pero no todo es idílico. La China también habló del divorcio que Icardi y Wanda están atravesando. "Ella ha intentado apoyarlos en la medida de lo posible, procurando que los chicos no se vean negativamente afectados por la situación", revela el documento. "Trata de no hacer distinciones entre ellos y sus propios hijos".

Mientras esta versión se filtraba, del otro lado Wanda Nara reaccionó con todo. La conductora y su abogada, Ana Rosenfeld, se presentaron en la embajada de Turquía en la Argentina. ¿El motivo? Denunciar a Icardi por presunto incumplimiento de la cuota alimentaria de las dos nenas. La cosa se pone cada vez más tensa.

Flor de la V, compañera de Wanda en los Martín Fierro, contó en su programa Los profesionales (El Nueve) una charla íntima que mantuvieron. "Me dice: ‘No' y yo creí que venía por el lado de la crítica por ganar la terna, pero no. Se largó a llorar y me dijo: ‘No soporto más lo que me hace este hijo de puta, Mauro. Acabo de venir de la Embajada de Turquía porque me quiere sacar a mis hijas'", relató Flor. Y siguió: "Yo lo que hago es trabajar, no le juego la vida a nadie. Te podría gustar o no, no me meto con nadie, pero la verdad esto me parece un montón".

La estrategia legal de Icardi cambió después de que los tribunales de Milán le rechazaran el pedido de restitución. Ahora, con el consejo de sus abogadas Elba Marcovecchio y Lara Piro, volvió a pedir la tenencia pero en Turquía, donde vive y juega al fútbol. La idea es acelerar los tiempos, porque todavía no hay una definición clara de qué país va a resolver la causa.