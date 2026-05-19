Wanda Nara inició una nueva demanda judicial contra Mauro Icardi ante la embajada de Turquía en Argentina: "Se avecinan tiempos turbulentos..."

La guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Sucede que la conductora, que viene de ganar la estatuilla a "Mejor conductora" en los Premios Martín Fierro de la TV Abierta, denunció al exfutbolista de Galatasaray ante la Embajada de Turquía en Argentina. Se trata de un contraataque al pedido internacional de restitución de Isabella y Francesca, y sobre una nueva causa de la que pronto habrá novedades.

La información provino de Juan Etchegoyen, quien conversó con la periodista Naiara Vecchio. Al aire de "Metro Live" (Radio Mitre) dieron a conocer los detalles de esta nueva demanda, que tuvo lugar en la mañana del lunes 18 de mayo.

"Ahora hay calma en el Wandagate, pero se avecinan tiempos turbulentos. Te cuento que esta mañana Wanda Nara fue con Ana Rosenfeld a denunciar a Mauro Icardi en la embajada de Turquía en la Argentina", comenzó diciendo la comunicadora.

Luego, amplió : "Fueron a presentar una demanda y me adelantaron que es algo nuevo, y que Rosenfeld está esperando que se lleve a cabo en la Justicia, pero ya hoy empezaron con acciones legales en la Justicia de Turquía".

"Icardi todavía es esposo de Wanda Nara y no se puede casar por ahora con la China Suárez, pero a fin de mes puede haber novedades. Se posterga porque no hay un acuerdo entre las partes", precisó Vecchio respecto al panorama judicial de la expareja mediática.

Y siguió: "La recompensación económica puede seguir un rumbo paralelo, pero acá no se están poniendo de acuerdo entre Wanda y Mauro. Esto que te digo de la denuncia pasó en la mañana del lunes", dijo al respecto Nai.

"Wanda fue con Ana Rosenfeld a responder la demanda de Mauro de restitución internacional que presentó Icardi en Turquía y a presentar nueva denuncia contra él. Puede ser algo económico, pero es un contraataque judicial", concluyó Naiara Vecchio sobre la nueva denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi.