Horóscopo: los 4 signos que dejarán atrás vínculos tóxicos en mayo

Mayo atraviesa un período de movimientos intensos en el horóscopo y marca una etapa de limpieza emocional para varios signos del zodíaco. El destino empuja conversaciones pendientes, verdades incómodas y decisiones vinculadas a relaciones que generan desgaste hace tiempo. Mientras hay signos que deben cuidar sus gastos y otros que encontrarán a su alma gemela en mayo, cuatro energías sentirán la necesidad urgente de priorizar su paz mental y alejarse de personas que alteran su equilibrio emocional.

Tauro (del 20 de abril al 20 de mayo)

Tauro, durante mayo entendés que sostener ciertos vínculos por costumbre ya no tiene sentido. Personas que antes ocupaban un lugar importante empiezan a generar agotamiento, tensión o inseguridad. La clave está en dejar de justificar actitudes que te lastiman. Poner límites claros no te vuelve egoísta. Este proceso puede doler al principio, pero también te devuelve estabilidad y tranquilidad emocional.

Cáncer (del 21 de junio al 22 de julio)

Tu sensibilidad suele llevarte a cuidar demasiado a los demás, incluso cuando eso implica descuidarte. Cáncer, mayo trae claridad para detectar relaciones donde das más de lo que recibís. Puede aparecer distancia con amistades o vínculos afectivos que drenan tu energía. No intentes salvar todo ni cargar responsabilidades ajenas. Elegirte a vos mismo será el gran aprendizaje de este período astral.

Libra (del 23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra, el deseo de evitar conflictos muchas veces te deja atrapado en relaciones incómodas. Durante mayo, la energía astral te empuja a tomar decisiones que venís postergando hace meses. Una charla importante puede marcar un antes y un después. No busques agradarle a todo el mundo. Priorizar tu bienestar emocional te permite recuperar equilibrio y volver a sentirte en paz.

Piscis (del 19 de febrero al 20 de marzo)

Mayo te enfrenta a una verdad emocional difícil de ignorar. Un vínculo que parecía importante empieza a mostrar desgaste, manipulación o falta de reciprocidad. Piscis, tu intuición detecta señales que antes preferías no mirar. Escuchar lo que sentís será fundamental para no quedar atrapado otra vez en dinámicas dañinas. Rodearte de personas sinceras y emocionalmente claras te ayuda a sanar mucho más rápido.