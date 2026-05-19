Homero Pettinato quiso conquistar a Karina Jelinek en vivo y recibió una respuesta inesperada: "¿Te interesa este cuerpo?..."

Homero Pettinato intentó conquistar a Karina Jelinek en pleno "Soñé que volada" de Olga, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. Entre risas, bromas cruzadas y un ida y vuelta digno de ver, la modelo le respondió al hermano de Felipe Pettinato con una rapidez y certeza a la que el comediante ni siquiera pudo retrucar.

Las mañanas de "Soñé que volaba" en Olga se convirtieron en una fábrica de momentos virales. Esta vez, la química entre Homero Pettinato y Karina Jelinek se robó toda la atención. El segmento empezó tranquilo, con la modelo preguntándole a Lucas Fridman cómo se llamaba mientras él tomaba mate con el celular en la mano. "Lucas, mirá vos con el mate, divino. Él acá tranquilo, con el celular", bromeó Karina, dando pie a una ronda de chicanas que subió como espuma.

Pettinato, fiel a su estilo sin filtro, no tardó en meterse. "¿Vos le estás tirando onda?", deslizó mirando a Karina y Lucas. El panelista intentó defenderse: "Yo no le estoy tirando onda". Pero Homero insistió con un tono de hermano mayor: "Vos le estás tirando... Hoy dormís afuera, perrito". La modelo sumó leña al fuego: "Tiene una mirada muy dulce". Lucas agradeció el cumplido y Homero remató con ironía: "Ah, tiraste tu miradita de picarón". El ida y vuelta ya tenía enganchado a todo el estudio.

La charla pasó rápido al terreno personal. "¿Y soltero?", preguntó Jelinek. Pettinato dijo que sí. "¿Estás contento?", siguió ella. "Estoy contento, sí", respondió él, abriendo la puerta a una conversación sobre el amor casi un año después de su separación de Sofi Gonet. Karina, con su estilo directo, quiso saber si volvería con una ex. Homero, sin perder la sonrisa, aseguró: "Siempre buscando, porque el amor es lo más lindo". La modelo le aconsejó: "No, tenés que buscar". Y ahí Pettinato cambió el foco rápido: "¿Vos estás soltera?". "Yo estoy bien", contestó Jelinek, dejando el tema abierto, aunque días antes ella misma había escrito en sus historias que andaba sola.

Llegó el instante que todos esperaban. Homero, sin filtro ni vergüenza, preguntó mirándola fijo: "¿Te interesa este cuerpo?". Karina, entre risas, soltó un contundente: "No". Lejos de incomodarse, Pettinato sumó humor para bancar la situación: "Bueno, porque está re en oferta esto. Tengo un bidón de detergente arriba de la cabeza".

Ella, con su frescura habitual, fue clara: "Te lo digo dulcemente. Sos copado, sos como el amigo que uno quiere tener". "¡Eh! Salgamos", insistió Homero. "¿A dónde?", retrucó ella. "Vamos a tomar algo", propuso él. En ese preciso momento, Migue Granados metió la cuchara como el tercero en discordia: "¿Querés que me vaya yo de acá? Me voy". Homero lo miró desconcertado: "No, bueno, ¿pero vos qué tenés que ver?". "Porque me estoy copando yo y no tengo nada que ver", cerró Migue, desatando las carcajadas generales.

Este cruce entre Homero y Karina no fue solo un chiste televisivo. Detrás de la risa fácil, muestra cómo cambió el código de la tele. En los programas tradicionales, estas situaciones se ensayaban o se evitaban. Acá, en Olga, todo ocurre en vivo y sin red. Pettinato se juega a quedar como un boludo enamoradizo, Karina lo rechaza con ternura pero sin vueltas, y Migue se ríe de los dos. El resultado no es humillación, sino humor compartido. La respuesta "no" de Jelinek podría leerse como un fracaso, pero en la lógica del streaming se convirtió en un éxito viral. Porque en este nuevo negocio del espectáculo, quedar como el rechazado también vende. Homero lo sabe. Por eso mostró el bidón de detergente y siguió chamuyando. Los seguidores ya esperan el próximo round. Y mientras haya risas, todos ganan.