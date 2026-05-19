Murió la legendaria y pionera cantante de cumbia Totó la Momposina, a los 85 años

Murió la legendaria y pionera cantante de cumbia y ritmos tradicionales Totó la Momposina. La noticia la confirmaron sus hijos a través de un posteo de Instagram en el que la homenajearon con tiernas palabras, y en el que afirmaron que la causa de su muerte fue un infarto, después de padecer una larga enfermedad en sus últimos años de vida. Así se apagó la voz más importante del folclore colombiano.

Totó la Momposina, cuyo nombre real era Sonia Bazanta Vides, falleció este martes 19 de mayo de 2026 a los 85 años. Hacía rato que no se la veía en el ruedo. La afasia, ese trastorno cognitivo que afecta la capacidad de lenguaje y expresión, la obligó a alejarse de los micrófonos. Sus hijos usaron la red social para dar el aviso y también para despedirla como ella merecía. "Hasta siempre querida Madre Totó la Momposina", arrancó el mensaje que paralizó a Colombia entera.

El posteo sigue con una precisión dolorosa: "Con profundo dolor, nosotros sus hijos Marco Vinicio, Angélica María y Eurídice Salomé Oyaga Bazanta, anunciamos el fallecimiento de nuestra madre Sonia Bazanta Vides, más conocida como Totó la Momposina, rodeada de su familia en Celaya, México, el domingo 17 de Mayo. Causa, infarto al miocardio". La fecha del comunicado fue el 19, pero la muerte ocurrió dos días antes, en tierras mexicanas. Un detalle que habla del tiempo que llevó procesar la noticia.

"Totó fue una mujer que con su voz y entrega extraordinaria, llevó la cultura y la memoria del pueblo Colombiano a los rincones del mundo. Su alegría, luz, sabiduría, talento, generosidad y muchas otras virtudes marcaron la vida de innumerables personas", sigue el texto. Y después agregan: "A lo largo de su vida, Totó nos dejó un legado inestimable, dejando su huella no solo a través de su carrera artística, sino también gracias a su calidez, su fortaleza, su alegría de vivir y el amor que transmitía en todo lo que hacía". La artista nació en Talaigua Nuevo (Bolívar), en la región de la depresión momposina. De ahí el nombre artístico. Consagró más de 60 años a investigar, rescatar y difundir la música de la Costa Caribe colombiana. Una pionera total.

La familia también contó cómo será el adiós: "Se hará el traslado desde México a Bogotá el día 27 de Mayo y se realizará un homenaje póstumo en cuerpo presente para celebrar su vida y obra. Lugar en el Capitolio Nacional, hora a confirmar". Cierran con la letra de "Acompáñala", un tema de ella: "Acompáñala acompañala / Brilla en la noche acompañala / Allá está la luna hermosa / Y el lucero la acompaña / Las estrellas la rodean / Para verse más hermosa". Un cierre con poesía pura. Totó alcanzó fama mundial en 1993 con "La Candela Viva", bajo el sello de Peter Gabriel. Su último show público fue en septiembre de 2022, en el Festival Cordillera. Tenía 82 años.

La afasia le robó la palabra, pero no el legado. Esa condición neurodegenerativa la obligó a retirarse en silencio, sin poder cantar ni comunicarse con fluidez. Sus últimos meses fueron complejos: necesitó cuidado médico especializado permanente y el acompañamiento de los suyos.

Ahora bien, más allá del drama personal, Totó la Momposina deja una enseñanza clara: internacionalizar ritmos como el bullerengue y la tambora no es cualquier cosa. Ella abrió una puerta que muchos después atravesaron. Por eso, cuando sus hijos escriben "gracias, Totico, por todo lo que nos regalaste", no es una frase hecha. Es la verdad de una mujer que con su voz le cambió la cara a la cumbia. Que la tierra le sea liviana y tenga peso a la vez.