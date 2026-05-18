Crónica Looks: Mariela Fernández marca tendencia en televisión con sus looks casual chic

En el mundo fashion, hay estilos que nunca pasan de moda y logran adaptarse a cualquier ocasión. El casual chic es uno de ellos. Cómodo, elegante y versátil, este tipo de looks mezcla prendas básicas con detalles sofisticados para conseguir outfits relajados, pero con mucha presencia. Mariela Fernández parece haber encontrado la fórmula perfecta y lo demuestra en cada una de sus apuestas frente a cámara.

En una de sus combinaciones más frescas, la conductora de "La Primera" eligió un blazer verde oliva sobre una remera estampada y jean gris nevado. El toque relajado de la gráfica contrastó con la estructura de la prenda superior, mientras que el cinturón negro aportó equilibrio al conjunto. Una idea simple, moderna y muy fácil de replicar para el día a día.

Para otra aparición, apostó por una estética clásica con blazer nude, remera negra con inscripción y pantalón chupín oscuro. El mix entre tonos neutros y prendas entalladas generó un outfit sobrio, pero con mucha actitud. Los stilettos sumaron elegancia y reforzaron ese aire urbano que caracteriza al casual chic.

El tercer look mostró una faceta más trendy. Mariela combinó un blazer azul eléctrico con musculosa al tono y jean wide leg claro. El resultado fue un estilismo canchero, cómodo y alineado con las tendencias que dominan el street style. Además, el cinturón marcó la silueta y aportó un detalle sofisticado sin perder naturalidad.

Finalmente, sorprendió con una campera corta efecto cuero en color chocolate, acompañada por top negro y jean recto azul. La elección elevó automáticamente el outfit y le dio una impronta más nocturna. El equilibrio entre prendas básicas y piezas protagonistas volvió a ser clave en una propuesta moderna y muy actual.

Con jeans, blazers, chaquetas y básicos infalibles, Mariela Fernández confirma que el casual chic sigue siendo una de las tendencias favoritas dentro del universo fashion. Looks funcionales, combinaciones elegantes y detalles trendy se unen en apuestas que funcionan tanto para televisión como para cualquier salida cotidiana.