Crónica Looks: Agustina Díaz, Anabelia Cerezo y Liliana Caruso confirman que los básicos también pueden ser súper chic

Las prendas básicas se consolidan como las grandes protagonistas de la moda actual. Entre looks minimalistas, tendencias relajadas y apuestas inspiradas en el street style de las celebridades, las conductoras de Crónica demostraron que la elegancia también puede construirse desde piezas simples y versátiles.

Agustina Díaz

Agustina Díaz eligió una combinación clásica que nunca falla: polera clara, pantalón amplio y cinturón negro para marcar la silueta. El outfit logró equilibrio entre comodidad y sofisticación, mientras los tonos neutros aportaron una estética moderna, limpia y muy fácil de adaptar al día a día.

Anabelia Cerezo

Anabelia Cerezo apostó por un conjunto sastrero relajado en negro combinado con una blusa satinada en tono claro. La mezcla de texturas elevó el estilismo sin necesidad de excesos y confirmó que los básicos bien coordinados pueden transmitir una imagen elegante y actual frente a cámara.

Liliana Caruso

Por su parte, Liliana Caruso sorprendió con una propuesta simple pero muy chic. La conductora combinó pantalón oscuro, musculosa negra y chaleco beige, sumando un cinturón protagonista que terminó de darle personalidad al conjunto. Una fórmula clásica que sigue marcando tendencia.

Una vez más, las figuras de Crónica dejaron en claro que los básicos son aliados infalibles para construir outfits sofisticados. Sastrería relajada, tonos neutros y accesorios estratégicos dominan las tendencias fashion y demuestran que menos puede ser mucho más.