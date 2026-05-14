Ángel de Brito reveló impactantes detalles sobre el regreso del Bailando: "El último..."

Este miércoles, Marcelo Tinelli sorprendió al confirmar el regreso del "Bailando" con una foto junto a Ángel de Brito publicada en redes sociales. Aunque el conductor, quien también prepara un programa de streaming, no dio demasiadas precisiones sobre el proyecto, el anuncio generó una enorme repercusión y horas más tarde el periodista decidió romper el silencio para adelantar algunos detalles explosivos.

Al aire de Bondi Live, el presentador de "LAM" (América TV) reveló que mantuvo una charla privada con "El Cabezón" y confirmó que el histórico certamen regresará a la televisión durante el segundo semestre del año. "La idea es a fin de año", aseguró. Sin embargo, evitó confirmar cuál será el canal o la plataforma encargada de emitir esta nueva edición.

La gran bomba llegó cuando Ángel deslizó que esta temporada marcará la despedida definitiva del formato. "Será el último Bailando", afirmó, dejando atónitos a todos en el estudio. Además, reveló que Marcelo ya se habría comunicado con Nicolás Occhiato para sumarlo al proyecto, dejando entrever que el joven podría quedar a cargo de la conducción del programa.

Mientras tanto, el jurado estaría integrado por figuras históricas del certamen como Moria Casán, Marcelo Polino, Pampita y el propio De Brito. A su vez, sobre los participantes, adelantó que volverían varias celebridades que ya pasaron por la pista junto a famosos que nunca antes compitieron.

Marcelo Tinelli anunció el regreso del Bailando. (Foto: Instagram).

A pesar de las incógnitas sobre el canal, la fecha exacta de estreno y las precisiones de esta última edición; crece la expectativa entre los fanáticos por el regreso de uno de los ciclos más exitosos y polémicos de la televisión argentina.