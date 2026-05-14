Agustín Bernasconi rompió el silencio tras los rumores de romance con Wanda Nara: "Lo demás es todo..."

No había pasado ni dos horas de la confirmación de su separación, y Wanda Nara ya estaba metida en un nuevo escándalo amoroso. La película que filma en Uruguay junto a Agustín Bernasconi los puso en la mira, pero las especulaciones tenían un hilo con el pasado, ya que hubo algún coqueteo entre ellos en tiempos en que ambos estaban solteros. El protagonista de la película, que tendrá escenas hot con la empresaria, desmintió un romance en X, borró los mensajes, y después publicó una historia en Instagram con su versión.

Wanda Nara tiene un poder: una foto, un viaje o un simple silencio y ya es tendencia. Desde su separación de Martín Migueles -nunca confirmada del todo-, cualquier hombre que se le acerque corre el riesgo de convertirse en "el nuevo novio". Esta vez, el señalado fue Agustín Bernasconi, su compañero de elenco en la película "¿Querés ser mi hijo?", que graban estos días en Uruguay.

El cantante y actor primero intentó cortar el chisme con dos posteos en X. En uno escribió, directo: no hay ningún romance. En otro respondió a una nota de América TV que preguntaba quién era el nuevo novio de Wanda: "¡¡Esto es mentira!!! Estamos acá grabando una película en Uruguay y no hay nada más que eso". Parecía un cierre limpio. Pero después los borró. Los dos.

Y ahí se armó el baile. Porque apenas los mensajes desaparecieron, las capturas de pantalla ya volaban por todos lados. Algunos usuarios dijeron que Bernasconi quiso alejarse del escándalo para no alimentarlo. Otros, más desconfiados, aseguraron que Wanda le pidió que baje el tema. El misterio, lejos de aclararse, se espesó.

Entonces llegó el story definitivo en Instagram. Sobre una imagen del set de filmación, el actor tiró un texto largo pero contundente: "Hola, ¿cómo andan? Quiero aclarar que no estoy en ningún romance ni nada de lo que se está hablando. Estoy en Uruguay feliz grabando una película y preparando música nueva que sale este mes. Lo demás es todo mentira. Los quiero". Punto. O al menos eso quiso creer.

Pero la mecha ya estaba prendida. La periodista Yanina Latorre, en "SQP" por América, aseguró que entre Wanda y su coprotagonista había algo más que una relación profesional. Describió al supuesto novio como un tipo joven, del medio, sin hijos y sin problemas con la Justicia. Después la propia Latorre sembró dudas sobre la separación con Migueles: dijo que la ruptura no ocurrió un mes atrás, sino que Migueles quedó desplazado por su lío judicial. Y de ahí, el nombre de Bernasconi apareció solo.

Según lo que trascendió, el acercamiento entre ambos habría sucedido en las largas jornadas de rodaje en Uruguay. Testigos los vieron cercanos: risas, charlas y momentos de distensión más allá de las escenas. La película, una comedia romántica donde Wanda interpreta a Lucía, una mujer de 40 años que vuelve a su departamento de soltera tras una infidelidad, y Bernasconi es Javier, el vecino de 23 que la ayuda. La trama incluye una mentira (ella le pide que finja ser su hijo para una entrevista laboral) que deriva en romance. Artesano, dirían algunos.

Wanda, mientras tanto, eligió el silencio. O mejor dicho, el enigma. No subió ningún descargo, no respondió preguntas, no alimentó ni apagó el fuego. Su única movida fue seguir filmando como si nada pasara.

Análisis de cierre:

Más allá de si existe o no un romance, este episodio expone una mecánica vieja y conocida del espectáculo argentino: una mujer separada (o en proceso de estarlo), un compañero de elenco más joven, y el combustible infinito de las redes sociales. Bernasconi quiso apagar el incendio con dos tuits, pero al borrarlos terminó echando nafta. Porque en esta industria, los silencios se interpretan y las eliminaciones se toman como pistas.

El actor, con su story final, intentó poner un freno. Pero ya era tarde: Latorre ya había soltado la información en televisión y los portales ya habían multiplicado las versiones. La lección parece ser que desmentir rápido no alcanza si después borrás los rastros. Y que Wanda, con su mutismo estratégico, mantiene la atención puesta en su película. ¿Verdad o juego mediático? Lo que queda claro es que, mientras la gente hable, ambos seguirán siendo tendencia. Y la película, estrenada en medio de la polémica, ya tiene medio camino ganado en la taquilla.