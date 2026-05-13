"Gran Hermano Generación Dorada": qué participantes están nominados y enfrentarán la placa mixta

Luego de la doble eliminación, "Gran Hermano Generación Dorada" (Telefe) tuvo gala de nominación. Visiblemente angustiados por tener que despedir a dos jugadoras en simultáneo, los "hermanitos" debieron pasar por el confesionario para nominar en vivo. Al final del programa se conformó la nueva placa de nominados, que será positiva hasta el jueves para luego ser negativa hasta el domingo.

Grecia Colmenares y Lolo Poggio son las nuevas eliminadas de "GH". La actriz venezolana recibió el 35,5% de los votos negativos, mientras que la hermana de Julieta Poggio obtuvo el 42,2% de los votos en contra.

Así votaron los participantes de "Gran Hermano Generación Dorada"

Cinzia: Emanuel (2) y Zunino (1)

Pincoya: Zilli (2) y Tamara (1)

Zilli: Cinzia (2) y Tamara (1)

Gladys "La Bomba": Tamara (2) y Luana (1)

Emanuel: Luana (2) y Danelik (1)

Tamara: Gladys "La Bomba" (2) y Eduardo (1)

Eduardo: Luana (2) y Danelik (1)

Manuel: Danelik (2) y Zunino (1)

Danelik: Emanuel (2) y Juani Car (1)

Titi: Danelik (2) y Zunino (1)

Zunino: Tamara (2) y Juani Car

Juani Car: Eduardo (2) y Zunino (1)

Quiénes quedaron nominados en "Gran Hermano Generación Dorada"

La placa de nominados quedó conformada de la siguiente forma: Danelik, Tamara, Eduardo, Juani Car, Zunino y Luana.