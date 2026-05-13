Evangelina Anderson rompió el silencio sobre el desplante de Ian Lucas: "No me sorprende nada ya"

La previa de los Premios Martín Fierro sumó una inesperada polémica que involucra a Evangelina Anderson y Ian Lucas.

A pocos días de la ceremonia, comenzaron a circular versiones sobre un supuesto pedido del influencer para evitar coincidir con la modelo durante la gala, algo que rápidamente explotó en televisión y redes sociales.

El rumor tomó fuerza después de que en distintos programas de espectáculos aseguraran que la situación ya habría llegado a la organización del evento, que ahora busca evitar momentos incómodos entre ambos ex participantes de MasterChef Celebrity.

El pedido de Ian Lucas que desató la polémica

La información salió a la luz en Intrusos, donde Paula Varela reveló detalles sobre el supuesto malestar de Ian Lucas al enterarse de que compartiría mesa con Evangelina Anderson en los Martín Fierro.

"Ian Lucas va a los Martín Fierro por MasterChef porque está ternado como revelación y Evangelina Anderson también iría porque ella estuvo en el reality", explicó la panelista.

Luego lanzó la frase que terminó generando un fuerte revuelo: "Estarían en la misma mesa y cuando se enteró Ian pegó el grito en el cielo, no le gustó y no quiere compartir mesa con Evangelina".

Además, recordó un antecedente similar entre ambos: "Pasa algo similar a lo que pasó en el programa de Verónica Lozano, que él no quería ir si ella estaba".

Según trascendió, la producción de los Premios Martín Fierro ya estaría evaluando cómo organizar las ubicaciones para evitar tensiones durante la ceremonia.

La reacción de Evangelina Anderson

Después de que la noticia se viralizara, Evangelina Anderson fue consultada sobre el tema y reconoció que desconocía completamente el supuesto pedido de Ian Lucas.

En diálogo con la prensa, primero eligió enfocarse en la expectativa que le genera asistir a la ceremonia: "Estoy muy contenta, disfruto mucho de estos eventos".

Luego explicó que todavía no sabe cómo estará organizada la gala: "No sé dónde me voy a sentar, eso te lo avisan ahí cuando entrás. Será en la mesa de MasterChef".

Sin embargo, cuando le mencionaron el conflicto, la modelo dejó ver sorpresa y cierta incomodidad: "No me llegó nada sobre el pedido de Ian, no estaba al tanto. No sé qué decirte, la verdad".

"No soy complicada"

Aunque evitó profundizar en la polémica, la modelo dejó algunas frases que muchos interpretaron como indirectas hacia el influencer.

"Cada uno se maneja a su manera, yo también tengo la mía que es muy tranquila", expresó.

Además, remarcó su postura frente a este tipo de situaciones y afirmó: "No soy complicada, lo que me dicen lo hago porque es mi trabajo".

Evangelina también quiso dejar en claro que no tiene conflictos personales con nadie del reality y sostuvo: "Donde me pongan voy a estar bien porque son compañeros. A esta altura de mi vida a mí no me sorprende nada ya".

%uD83D%uDD25 LA RESPUESTA DE EVANGELINA ANDERSON A IAN LUCAS: "NO ME SORPRENDE NADA" #Intrusos26Años @intrusos pic.twitter.com/xaGtupAbN8 — América TV (@AmericaTV) May 13, 2026

Expectativa por el reencuentro en la gala

Más allá de que Evangelina Anderson intentó bajarle el tono a la situación, el supuesto desplante de Ian Lucas ya generó un fuerte impacto mediático y alimentó nuevas especulaciones sobre la relación entre ambos.

Antes de terminar la nota, Evangelina volvió a mostrarse relajada y dejó en claro que, de su lado, no existe ningún problema: "De mi parte está todo re bien. No tengo problemas, por mí está todo más que bien. El lunes vamos a chusmear, después les cuento".

Ahora, todas las miradas están puestas en lo que pueda suceder durante los Premios Martín Fierro, donde el esperado reencuentro entre ambos podría convertirse en uno de los momentos más comentados de la noche.