Ian Lucas asustó a todos tras un accidente doméstico, pero se recupera

Ian Lucas, conocido por ser un querido influencer, se convirtió en el ganador de "MasterChef Celebrity", llegando a los corazones de generaciones que no lo conocían por su trabajo en redes. Tras ser seducido y abandonado por Evangelina Anderson, se lo vio muy cerca de la Reini, la subcampeona. Pero en las últimas horas fue noticia por un fuerte accidente doméstico que sufrió. El susto corrió como pólvora.

Según La Pavada de Diario Crónica, el ganador de "MasterChef" Ian Lucas llevó tranquilidad después de ser internado de urgencia en Belgrano y reveló el dramático momento que vivió en su casa. Se le resbaló un plato y se cortó un dedo. En las fotos que circularon, se lo vio cerca de una mujer. Muchos especularon que podía ser su novia. Pero no. Era su mamá, que lo acompañó al hospital. Lo cierto es que Ian está cada vez más cerca de La Reini, aunque por ahora, nada oficial.

"Hoy me llevaron de urgencia al hospital y hay mucha gente preguntándome. No sé cómo se enteraron, pero les quiero contar que estoy bien", comenzó diciendo Ian en una historia de Instagram. Y contó qué le pasó: "Estábamos haciendo un asado con la familia. Había un plato todo grasoso, se me resbaló y me corté el dedo, pero mal. No me paraba de sangrar y tuvimos que llamar a urgencias". El susto fue mayúsculo, pero el influencer lo contó con humor.

"Me dieron dos puntos en el dedo. Por suerte no llegó al tendón, si no me tenían que operar", afirmó Ian, que mostró buen ánimo pese a tener el dedo meñique vendado. "Gracias a todos los que se preocuparon, pero estoy bien. Fue el susto del momento. Me sangró muchísimo, pero ya estamos en casa y está todo bien", subrayó el campeón de "MasterChef Celebrity Argentina".

En otro posteo se hizo eco de la repercusión mediática: "Perdón a los que se preocuparon. Está todo bien". El influencer ya se recupera. Y el corazón, por ahora, sigue en pausa.