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FARÁNDULA

Ian Lucas se consagró campeón de "MasterChef Celebrity": "Cumplí un sueño..."

Este jueves 19 de marzo, el youtuber se coronó en la final ante la Reini. Se trata del ganador de la cuarta edición del reality de Telefe. ¡Mirá el video!

Este jueves 19 de marzo, Ian Lucas se consagró campeón de la cuarta edición de "MasterChef Celebrity", cuya final se vio en vivo y directo por el canal de las tres pelotas. En un apasionado versus ante Sofía "la Reini" Gonet, el youtuber salió victorioso y reaccionó a su triunfo en el React Streams Telefe.

Como en la competencia de cocina se grabaron dos finales alternativas para evitar las molestas filtraciones, Ian recién se enteró de su coronación una vez que la definición de la final salió al aire.

Al igual que lo hizo en el piso del estudio de "Masterchef", Ian se desplomó sobre la mesa, y la Reini se emocionó de la misma forma que en la grabación y se levantó de la silla a abrazarlo. Después de tomar aire, el flamante ganador pudo decir sus primeras palabras oficiales tras la consagración.

Ian Lucas es el ganador de "MasterChef Celebrity Argentina 2025/26". (Instagram/@masterchefargentina).
Ian Lucas es el ganador de "MasterChef Celebrity Argentina 2025/26". (Instagram/@masterchefargentina).

"Gracias por cumplirme un sueño más; esto es gracias a la gente que me acompaña. Lo hago por ellos y desde que entré al programa no quería fallarles. Durante un mes y medio me iba a México los viernes y los lunes volvía para grabar acá, estudiar y meterle. Esto es de ustedes. Me siento realizado", comentó Ian en Streams Telefe.

Antes de conocerse el resultado, Ian Lucas -quien ganó 50 millones de pesos y un set de electrodomésticos para el hogar- prometió que si ganaba, se tatuaba el trofeo de "MasterChef Celebrity Argentina 2025/26" junto a la fecha de la final. ¿Cumplirá la promesa?

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