Sabrina Rojas y José Chatruc están a full: sol, playa, mimos y mucho romance

Sabrina Rojas y José Chatruc volvieron a dar señales del buen momento que atraviesan al compartir en redes sociales imágenes de su escapada a playas de Brasil. Las publicaciones dejaron ver parte del viaje y confirmaron que el vínculo sigue avanzando, con una exposición cada vez mayor, pese a tratarse de una relación aún en etapa inicial.

Sabrina Rojas y José Chatruc están a full con su romance. (Instagram/@lomaspopucom).

Antes de partir, ambos habían compartido una selfie frente al espejo de un ascensor, donde se los vio sonrientes, relajados y listos para emprender el viaje con bolsos en mano. Horas después, llegaron las postales desde la playa: Sabrina posó sentada en una reposera con bikini estampada y anteojos de sol, mientras Chatruc se mostró cerca del mar, sin remera y con lentes oscuros.

Sabrina Rojas y José Chatruc están a full con su romance. (Instagram/@rojassasi).

Aunque no publicaron fotos juntos en la arena, las imágenes reforzaron la idea de una escapada compartida y alimentaron la atención sobre el presente del romance. De hecho, Sabrina Rojas subió una imagen de José Chatruc degustando un vino en lo que fuera una salida nocturna y, luego, publicó una selfie de ella mirando fijo a la cámara. "Mi cita", "Su cita", escribió la ex de Luciano Castro en cada historia para la red social Instagram.

Sabrina Rojas y José Chatruc están a full con su romance. (Instagram/@rojassasi).

La historia entre ambos comenzó semanas atrás en reuniones de amigos, partidos de pádel y cenas grupales, espacios donde fueron construyendo cercanía. Incluso ya tuvieron su primera aparición pública como pareja en una función teatral, donde se besaron ante las cámaras. Sin embargo, Rojas aclaró con humor que todavía no oficializaron el vínculo: "No somos novios todavía", mientras definió la relación como la de "amigos que se besan".