José Chatruc sorprendió a Sabrina Rojas con un romántico mensaje de cumpleaños: "Te amo..."

Sabrina Rojas y José Chatruc viven un romance apasionado y no dudan en compartirlo con sus seguidores en redes. Luego de que la conductora mostrara la intimidad de su escapada romántica en Brasil, el exfutbolista la sorprendió con un tierno posteo por su cumpleaños.

El mensaje llegó a través de su cuenta de Instagram, donde el periodista deportivo le dedicó palabras cargadas de admiración y afecto a la expareja de Luciano Castro. "Feliz cumple para mi compañera. Paso a paso, me dice la reina, y para mí es una frase de campeonato. Sé que el año pasado la rompiste, pero estoy convencido de que de ahora en más es todo para arriba", comenzó expresando.

En la misma publicación, dejó en claro su lugar en esta etapa: "Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más. Te amo, Rojas, sos por escándalo la 1". Luego, sumó una cuota de humor: "Pd: premio para mí que adelanté los tiempos". Y remató con picardía: "Antes de que lo digan, es un afano. Suspéndanlon (sic)".

José Chatruc saludó a Sabrina Rojas por su cumpleaños. (Foto: Instagram/ @chatrucjose2).

Sabrina no tardó en responder y redobló la apuesta con un mensaje igual de cariñoso. "Qué suerte tengo de que estés en mi vida. Sos todo lo que está bien, y si la gente te conociera, sabría que la que está robando soy yo. Te amo, Chatruc".

Además, dejó ver el momento personal que atraviesa: "Empezar mis 46 con vos es un hermoso regalo". A dos meses de blanquear la relación, la pareja se muestra cada vez más afianzada, con gestos públicos que reflejan el gran presente que comparten.