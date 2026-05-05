Zoe Bogach rompió en llanto al enterarse de la muerte de Ámbar, la perra de Manuel de "Gran Hermano": "Estoy muy mal..."

En las últimas horas, se conoció la triste noticia sobre la muerte de Ámbar, la perra de Manuel Ibero, el participante de "Gran Hermano: Generación Dorada". La información fue confirmada por su familia en redes y rápidamente se viralizó. En ese contexto, Zoe Bogach, ex pareja del joven, se enteró de lo ocurrido y no pudo ocultar su angustia.

Este martes, el círculo íntimo del concursante comunicó la pérdida con un mensaje cargado de emoción en redes. "Hoy nos toca afrontar un momento que nunca creímos afrontar. Nos toca despedirte, Ámbar. Gracias por tanto amor, por cada momento y por ser parte de nuestra vida. Espero que nos volvamos a encontrar en todas nuestras vidas mi chanchita hermosa", escribieron.

Horas más tarde, Bogach compartió un video en su cuenta de TikTok donde se la vio visiblemente afectada por la partida del animal. A pesar de la distancia actual con Mauro, dejó en claro el vínculo especial que tenía con la mascota.

"No entiendo qué pasó. Más allá de todo, yo amaba a esa perra, de verdad. Me duele mucho. Quiero entender qué pasó y no tengo Twitter", expresó totalmente quebrada, mientras intentaba procesar la noticia.

La familia de Manuel de "Gran Hermano" por la muerte de su perra. (Foto: Instagram/ @manueliberod).

Luego, profundizó sobre lo que significaba Ámbar para ella y el dolor que le generó la situación. "Era la perra más buena que conocí en la vida. Entiendo lo que se siente. Mi perrito también murió y lo tengo tatuado. Estoy muy mal, siento una presión en el pecho, no puedo explicarlo", cerró.

La relación entre Manuel Ibero y Zoe Bogach quedó atravesada por un fuerte escándalo mediático tras su separación en septiembre de 2025, luego de dos años de noviazgo. Tras la salida de la influencer de la casa en la edición anterior de Gran Hermano, descubrió reiteradas infidelidades y decidió ponerle fin al vínculo.

Zoe Bogach publicó un desgarrador video por la muerte de Ámbar. (Foto: TikTok).

La tensión escaló con el ingreso de él a "Generación Dorada", donde ambos volvieron a cruzarse en uno de los primeros "Derecho a réplica" del ciclo, en un cara a cara que dejó en evidencia el conflicto pendiente.