Cinzia de "Gran Hermano" sufrió un fuerte accidente y fue hospitalizada: "Me cayó..."

A menos de una semana de su regreso a "Gran Hermano: Generación Dorada", Cinzia protagonizó un episodio que encendió las alarmas. La joven sufrió un fuerte accidente dentro de la casa y debió recibir atención médica, lo que generó inquietud tanto adentro como afuera del juego.

Todo ocurrió durante la tarde del martes, mientras la venezolana cocinaba junto a Yanina Zilli. Las cámaras los enfocaban en la cocina cuando Juani Car movía unos platos en una estantería y uno cayó al piso, muy cerca de donde estaba la comunicadora.

En ese momento, Cinzia exclamó: "Me cayó en el ojo", dando a entender que un fragmento podría haberle impactado directamente. Sus compañeros reaccionaron con preocupación mientras la participante se miraba al espejo para ver si tenía alguna lesión. Aunque la producción decidió cortar la transmisión, varios usuarios lograron capturar el momento y el clip no tardó en viralizarse en las redes.

Minutos después, en medio de la incertidumbre, las imágenes volvieron a mostrar a la figura venezolana entrando a una de las habitaciones. Los presentes se mostraron expectantes por conocer su estado. Allí se la escuchó mencionar la "clínica", lo que dejó entrever que habría sido atendida por personal médico fuera del aislamiento.

Cinzia de "Gran Hermano" sufrió un fuerte accidente. (Foto: X).

Por ahora, no hay información oficial sobre lo ocurrido ni sobre la gravedad del cuadro. Los seguidores del programa esperan conocer más sobre la situación en la próxima gala con Santiago del Moro, aunque descartan un desenlace como el de Andrea del Boca, quien debió abandonar la competencia tras una caída.