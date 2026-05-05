Benjamín Vicuña asume el riesgo más grande de su carrera con "Secreto en la montaña": el desafío de romper su zona de confort

Benjamín Vicuña sorprendió cuando se confirmó su participación como protagonista de "Secreto en la montaña", la adaptación teatral del clásico film que protagonizaron Heath Ledger y Jake Gyllenhaal. El actor, que recientemente vivió un tenso momento cuando le preguntaron por sus infidelidades, en los ensayos vivió momentos de gran exigencia emocional, y ahora se enfrenta a una de las decisiones más arriesgadas de su carrera.

Según La Pavada de Diario Crónica, este jueves Benjamín Vicuña asume el riesgo más grande en su carrera con "Secreto en la montaña" junto a Esteban Lamothe en el Multiteatro. Tuvo bastante que ver Adrián Suar, coproductor con Joaco y Bautista Laviaguerre, ya que viene trabajando mucho con él. Hicieron funciones con amigos para probar el material antes del estreno oficial. La obra llega después de una larga preparación. Los nervios, a flor de piel.

La adaptación teatral de "Secreto en la montaña" se estrena el 7 de mayo de 2026 en el Multiteatro Comafi. Vicuña interpreta a Jack Twist y Lamothe a Ennis del Mar. El elenco se completa con Laura Paredes y Roberto Castro. La dirección está a cargo de Javier Daulte, con una adaptación de Marcos Carnevale basada en el cuento original de Annie Proulx. La obra sigue el vínculo profundo y prohibido que nace entre dos vaqueros en 1963, una relación que persiste en secreto a lo largo de las décadas.

Se considera que esta adaptación es un riesgo para Vicuña por varios motivos. La comparación con la película, un fenómeno cultural con actuaciones icónicas, genera expectativa altísima. También surgieron críticas por la edad: algunos dicen que tanto Vicuña como Lamothe podrían ser "demasiado grandes" para interpretar personajes jóvenes de 20 años.

El propio actor describió la obra como un material exigente, que incluye "el chape más fuerte" de su carrera. Para ambos galanes, asociados a roles de seductores en tele, este drama profundo es un giro audaz. El Multiteatro, testigo de la apuesta. El público, juez. Y ellos, entregados.