Marcelo Tinelli se prepara con todo para su regreso a los medios, y al periodismo deportivo: los detalles

Marcelo Tinelli confirmó su regreso a los medios, tras su conflictiva salida del mundo del stream en 2025. El conductor, que recientemente blanqueó su romance con Rossana Almeyda, ahora se prepara para viajar a Estados Unidos durante el Mundial 2026. Su vuelta al periodismo deportivo trae muchas sorpresas. Lejos de los escándalos, Marcelo se enfoca en los proyectos. La cita mundialista será la excusa perfecta para volver a la primera línea.

Según La Pavada de Diario Crónica, todavía en la casa de Pampita en Nordelta, Marcelo Tinelli comparte con su novia Rossana Almeyda y sus hijos, mientras termina de cerrar su participación en el Mundial. Va a alquilar una casa en Estados Unidos por 50 días. Desde ahí se moverá para seguir los partidos que emitirá la señal de la web de Daniel Hadad. Viaja con su productor. El acuerdo con la empresa es comercial: los ingresos dependerán de los sponsors que se logren.

Hace unos días, Marcelo terminó con las vueltas y utilizó sus plataformas digitales para confirmar su romance con Rossana. Después de compartir fotos juntos, generó un impacto total al hablar por primera vez del tema. Lo hizo respondiendo preguntas de sus seguidores. El blanqueo es definitivo. El conductor atraviesa un gran presente sentimental después de cortar su vínculo con Milett Figueroa. Los rumores con la amiga de Pampita comenzaron a sonar fuerte poco después de la separación, pero Tinelli esperó el momento justo para blanquear.

Marcelo Tinelli prepara un regreso masivo para el Mundial 2026 con un enfoque volcado al mundo digital. Firmó un contrato millonario con Infobae para liderar la cobertura oficial del torneo en Estados Unidos, México y Canadá. El formato es un programa diario nocturno diseñado para streaming y redes sociales. Se instalará en una mansión de lujo en Miami. Lo acompañarán figuras del deporte como Martín Palermo y Juan Martín del Potro, además de su primo Luciano "El Tirri". El show combinará análisis deportivo con el color de la hinchada. Tinelli vuelve. Y vuelve grande.