La inesperada respuesta de Marcelo Tinelli cuando le preguntaron por Rossana Almeyda: "¿Blanqueaste tu romance...?"

Marcelo Tinelli terminó con las vueltas y utilizó sus plataformas digitales para confirmar su romance con Rossana Almeyda. Tras compartir unas fotos juntos el último viernes, esta vez, el conductor generó un impacto total al hablar por primera vez del tema. Lo hizo al responder preguntas de sus seguidores, dejando en claro que el blanqueo es definitivo y que atraviesa un gran presente sentimental después de haber cortado su vínculo con Milett Figueroa.

El contexto del nuevo noviazgo del conductor nace luego de su separación de Milett a mediados de abril, tras dos años y medio de relación. Los rumores de un nuevo vínculo con la amiga de Pampita comenzaron a sonar con fuerza poco tiempo después, pero el animador prefirió esperar el momento justo para blanquear la situación con un tierno posteo y este video revelador que reconfirmó lo que era un secreto a voces.

Marcelo Tinelli rompió el silencio: el video en el que habla por primera vez de su nueva novia Rossana Almeyda

La parte más explosiva de la jornada llegó cuando Tinelli se sentó frente a cámara para un dinámico ping-pong de preguntas. Ante la consulta directa sobre si blanqueó su romance con Rossana Almeyda, el conductor apeló al humor y usó la frase viral del momento: "Six, seven". Si bien la expresión en inglés se usa en redes sociales de forma irónica para evadir una respuesta concreta o salir con una humorada sin confirmar ni negar nada, sorprendió que la voz femenina que se escucha en la grabación es de la propia exmodelo.

Además, Marcelo reveló que la relación ya tiene el sello oficial de su círculo íntimo al asegurar que su familia ya conoció a la empresaria con un "sí" rotundo.

Actualmente, el foco también está puesto en el futuro laboral del "Cabezón", quien adelantó sus planes para el Mundial 2026 y el mundo del streaming. El animador confesó que le "incomoda mucho" hablar en inglés y que sus cinco hijos siguen siendo su "motor de vida". Sobre la posibilidad de revivir el formato de "VideoMatch", el presentador no dudó y aseguró que "sí" volvería a hacerlo, demostrando que su pasión por la televisión sigue más vigente que nunca.

Finalmente, el arrollador éxito de este blanqueo vuelve a posicionar al número uno de la televisión en el centro de todas las miradas. Lo sucedido en las últimas horas deja un precedente sobre cómo Marcelo elige manejar su vida privada para conectar directamente con su público. El escándalo por esta nueva etapa apenas comienza, mientras los fanáticos celebran que el conductor haya encontrado nuevamente el amor tras los meses de incertidumbre.