Marcelo Tinelli y Millet Figueroa, oficialmente separados: "Se terminó en marzo..."

Tras meses de rumores que apuntaban a una crisis y/o distanciamiento, se confirmó la separación de Marcelo Tinelli y Millet Figueroa tras dos años y medio juntos. Fue la propia modelo peruana quien dio la noticia de la ruptura amorosa a la televisión de su país natal.

La historia de amor entre Marcelo y Millet se gestó en los estudios del "Bailando 2023", siendo en noviembre de ese año cuando blanquearon el romance. Sin embargo, en el último surgieron especulaciones de un quiebre en la pareja. La ausencia de la oriunda de Perú en el cumpleaños número 66 de Tinelli, celebrado en abril, alimentó aún más esas sospechas.

"Que lo que hago yo es siempre honesto y sincero y soy transparente y no tengo que esconderme de nadie ni de nada. Y les aclaro a toda la gente que está hablando las cosas como son. Y no hay que mentir sobre la gente y no hay que difamar a la gente", aseguró Millet Figueroa en el programa "Amor y Fuego" (Willax TV).

Consultada sobre el estado actual de su relación con Marcelo Tinelli, la famosa respondió al estilo de Pampita, dando fechas exactas: "Yo he tomado la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que ya no estoy con ninguna persona, estoy soltera".

La relación de Marcelo Tinelli y Millet Figueroa nació en el "Bailando 2023".

La modelo, que evitó hablar sobre los motivos detrás de la separación, pidió respeto y no dio detalles sobre este desenlace amoroso: "Espero que lo puedan respetar. Se terminó la relación, así que estoy tranquila con mi decisión y estoy firme con ella".

En la entrevista, Milett Fugueroa fue reiterativa al afirmar que no le gusta que se distorsione la realidad e insistió en que se respete su sinceridad: "La verdad, no me gusta que estén hablando cosas que no son y la verdad es así. Y yo tuve una relación hasta finales de marzo. Así que...".

Ante la insistencia de que dijera algo más al respecto, reafirmó con contundencia:"Estamos en abril, estoy soltera, así que chicos, por favor, espero que lo respeten y que no sigan especulando cosas que no son, porque la verdad estoy cansada".