Le cerraron el Instagram a Marcelo Tinelli y crecen las versiones sobre el motivo: "Sus últimas publicaciones..."

En medio de un presente cargado de proyectos por el regreso del "Bailando" y su nuevo programa de streaming rumbo al Mundial 2026, Marcelo Tinelli recibió una noticia que lo tomó por sorpresa. En las últimas horas, el histórico conductor se quedó sin su cuenta oficial de Instagram, donde acumulaba más de 15 millones de seguidores.

La información fue revelada por Fede Flowers a través de sus redes sociales. "Le cerraron la cuenta de Instagram de Marcelo Tinelli. Tenía más de 15 millones de seguidores", escribió el periodista, quien rápidamente generó repercusión entre los fanáticos del conductor, quien confirmó su romance con Rossana Almeyda.

Además, el periodista contó cuál habría sido una de las últimas actividades de Tinelli antes de perder acceso al perfil. "Una de sus últimas publicaciones en historias tuvieron que ver con el festejo de Belgrano de Córdoba", un dato que alimentó distintas versiones sobre si ese contenido pudo haber influido en la decisión de la plataforma.

Por el momento, Marcelo no se expresó públicamente ni hubo una explicación oficial sobre lo ocurrido. Mientras tanto, resta saber si el conductor ya inició un reclamo ante Instagram para intentar recuperar el perfil.

La situación llamó la atención en redes sociales debido a la enorme cantidad de seguidores que tenía el presentador y al fuerte uso que le daba a la plataforma para compartir momentos de su vida personal y profesional. Ahora, crece la incertidumbre sobre si abrirá una nueva cuenta mientras busca solucionar el problema.