Jorge Rial cruzó a Luis Ventura por el Martín Fierro de Wanda Nara: "Coincide con la medida ética y estética de esa agrupación..."

Este domingo 24 de mayo, en "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV) Lío Pecoraro, Fernando Piaggio y equipo abordaron el nuevo cruce entre Jorge Rial y Luis Ventura. Esta vez, el motivo del enfrentamiento entre los excompañeros fue el tan cuestionado Martín Fierro de Wanda Nara.

"La historia sin fin", decía la placa que presentó el picante intercambio entre Rial y Ventura en la red social de X (antes Twitter).

Todo comenzó con un tuit de Jorge Rial, metiéndose en el debate sobre el merecimiento o no del galardón de Wanda, quien ganó en la terna de Labor de Conducción Femenina por "MasterChef Celebrity" (Telefe).

"Llego tarde, pero el Martín Fierro a Wanda Nara es totalmente merecido", comenzó diciendo el conductor de "Argenzuela", quien luego remató con dureza: "Coincide con la medida ética y estética de esa agrupación de bochas llamada Aptra".

Jorge Rial liquidó a Aptra, la entidad que preside Luis Ventura.

La respuesta del presidente de la entidad no se hizo esperar. "Jajajaja. ¡Justo vos! Mirá quién habla de estética y ética... Déjate de joder, Yorshhhh (sic). Seguí comiendo alfajores y cortando con tramontina", le contestó el periodista de espectáculos

Luis Ventura recogió el guante y le respondió a Jorge Rial.

Según Lío Pecoraro, la frase de los alfajores hace referencia a un dicho de Luis Ventura, quien contó que tanto a él como a Jorge Rial le hacían llegar alfajores con dinero, que él no tomaba, pero que su colega sí lo hacía.