Marcelo Polino se metió en la polémica por el Martín Fierro de Wanda Nara y lanzó una fuerte acusación: "Alguien pidió que..."

La polémica alrededor de los Martín Fierro 2026 no deja de sumar capítulos y cada nueva declaración alimenta todavía más el escándalo. Después de la consagración de Wanda Nara como mejor conductora, las redes sociales, los programas de espectáculos y distintas figuras de la televisión comenzaron a debatir sobre la legitimidad de las ternas, las nominaciones y el funcionamiento interno de APTRA.

En medio de ese clima caliente, quien decidió meterse de lleno en la controversia fue Marcelo Polino, que no solo cuestionó el sistema de selección de candidatos, sino que además lanzó una fuerte denuncia sobre presuntas maniobras internas para dejar afuera a figuras históricas de la televisión argentina.

En una entrevista con el ciclo "Los profesionales de siempre" (El Nueve), el periodista dejó en claro que, para él, el foco del problema no pasa por Wanda Nara, sino por cómo se conformaron las ternas de la premiación.

"Wanda no fue a poner los votos dentro de la urna, es una cuestión de terna", aseguró Marcelo Polino, intentando despegar a la mediática de las críticas que recibió tras quedarse con la estatuilla.

El periodista también cuestionó la cantidad de nominadas que integraron la categoría de "Mejor conductora" y consideró que eso terminó afectando la credibilidad del premio.

"La terna de conductora con siete personas era una cantidad desmedida. Si tengo la posibilidad de ser presidente, voy a volver a la terna real", lanzó con contundencia.

Sin dudas, el momento más fuerte de la entrevista llegó cuando Polino reveló una información que generó enorme repercusión en el mundo del espectáculo. "Alguien pidió que Mirtha no esté en la terna de conductora", disparó el periodista, dejando entrever supuestas maniobras dentro de APTRA para excluir a figuras históricas de las nominaciones.

La frase generó un verdadero terremoto mediático y volvió a instalar sospechas sobre cómo se toman algunas decisiones dentro de la asociación encargada de entregar los premios más importantes de la televisión argentina.

"Nunca fuimos invitados"

Lejos de quedarse únicamente con esa denuncia, Marcelo Polino profundizó sus críticas y cuestionó el rol que tienen muchos integrantes de APTRA dentro del armado de las ternas.

"Nosotros, como miembros de APTRA, nunca fuimos invitados a participar en la formación de las ternas cuando se supone que somos los especialistas en el mundo del espectáculo", afirmó.

Las declaraciones dejaron al descubierto un fuerte malestar interno y alimentaron todavía más el debate sobre la transparencia de los premios.

Las críticas previas a Wanda Nara

La controversia tomó todavía más fuerza porque no es la primera vez que Polino se muestra crítico respecto al premio que recibió Wanda Nara. Antes de la ceremonia, el periodista ya había cuestionado públicamente la posibilidad de que la conductora se quedara con el galardón.

"Me parece que hizo un buen trabajo, pero para mi criterio no está para ganar", había dicho días antes de la entrega, anticipando de alguna manera el enorme revuelo que terminaría generándose alrededor de la premiación.

La situación volvió a dejar a los Martín Fierro y a APTRA bajo la lupa. Entre acusaciones de lobby, cuestionamientos al sistema de ternas y supuestos pedidos para excluir figuras emblemáticas, la polémica parece estar lejos de terminar.

Mientras Wanda Nara ya disfruta de su premio, las explosivas declaraciones de Marcelo Polino reavivaron un debate histórico sobre la transparencia y el funcionamiento interno de los galardones más importantes de la televisión argentina.