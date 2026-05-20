Wanda Nara fue acusada de robarse un vestido: el fuerte descargo del diseñador

Los Premios Martín Fierro de Televisión Abierta 2026 no solo le trajeron un fuerte dolor de cabeza a Wanda Nara por las críticas que recibió tras llevarse la estatuilla a "Mejor Conductora", sino que además quedó envuelta en un fuerte escándalo por un vestido. En medio del revuelo, la protagonista de "Triángulo amoroso" fue acusada de haberse quedado con una prenda ajena.

Todo comenzó cuando un diseñador llamado Nacho apareció en el ciclo de streaming "Solo Magazine Stream" y contó una experiencia que habría tenido con la empresaria meses atrás. Según explicó, antes de viajar a Italia en marzo de 2025 para afrontar su divorcio con Mauro Icardi, la empresaria le pidió un diseño exclusivo con la promesa de darle difusión en televisión y redes sociales.

"Se llevó un vestido a Italia con promesas de fotos en un programa de televisión donde ella era la conductora", reveló el creador en una charla con Gonzalo Sorbo y Sofía Macaggi. Luego aseguró que nunca recuperó la prenda y que tampoco recibió la promoción acordada en "MasterChef".

Además, Nacho sostuvo que intentó comunicarse varias veces con Wanda para reclamarle, aunque no obtuvo respuestas durante meses. Sin embargo, según relató, volvieron a contactarse cuando la figura de Telefe necesitó nuevamente sus servicios para un importante evento televisivo. "Vino descaradamente para que la vista para la final de MasterChef. ¿Qué le dije? Que no porque ya eran dos vestidos", disparó.

Wanda Nara en la final de "MasterChef Celebrity". (Foto: Teleshow).

Por el momento, Wanda Nara no habló públicamente sobre la acusación. Sin embargo, como ya ocurrió en otras polémicas que la tuvieron en el centro de la escena, no se descarta que en las próximas horas utilice sus redes sociales para dar su versión de los hechos.