Wanda Nara conquistó el "prime time" y la China Suárez encendió las redes con Mauro Icardi

La noche del lunes tuvo a Wanda Nara y China Suárez como protagonistas absolutas de las redes, la televisión y los portales de espectáculos. Mientras Wanda apostó fuerte a su desembarco en la ficción con el estreno de "Triángulo amoroso", la China volvió a captar todas las miradas desde Turquía junto a Mauro Icardi. Entre el rating, las fotos virales y los comentarios cruzados, ambas quedaron otra vez en el centro de la escena mediática.

El estreno de Wanda Nara que sorprendió con el rating

Después de mucha expectativa, la serie vertical protagonizada por Wanda finalmente llegó a la pantalla de Telefe y rápidamente dio que hablar. El primer episodio de "Triángulo amoroso" se emitió tras Pasapalabra y tuvo un arranque más que positivo.

La ficción comenzó con 11.7 puntos de rating, alcanzó picos de 13.1 y cerró su debut con un promedio de 12.4 puntos, números que dejaron conformes en el canal.

Además, el programa logró entregarle un importante piso de audiencia a Gran Hermano Generación Dorada, que durante la gala de eliminación consiguió superar los 14 puntos.

Una ficción adictiva y pensada para las nuevas plataformas

La serie puede verse a través de la plataforma Shorta y también tuvo fuerte repercusión en redes sociales. Según trascendió, acumuló más de 500 mil visualizaciones en su primera hora disponible.

Los primeros cinco capítulos ya están online y cuentan con varias apariciones llamativas. Entre ellas, Yanina Latorre interpretándose a sí misma, Georgina Barbarossa en el rol de Ana Rosenfeld y una versión ficcionalizada de "la China", interpretada por Débora Nishimoto. El personaje inspirado en Mauro Icardi, en tanto, quedó en manos de Lautaro Rodríguez.

La historia gira alrededor de romances, conflictos sentimentales y situaciones inspiradas en episodios mediáticos que el público rápidamente relacionó con la vida real.

La China Suárez, Turquía y una imagen que volvió a explotar en redes

Mientras Wanda celebraba el estreno de su ficción, desde Estambul la China Suárez volvió a quedar bajo todos los reflectores. Mauro Icardi compartió imágenes de la actriz posando con una bikini cavada y el pie apoyado sobre una pelota de fútbol, una postal que rápidamente se viralizó.

La escena alimentó nuevamente las comparaciones y comentarios en redes, especialmente por el contexto mediático que las enfrenta desde hace años.

El posteo de la Mauro Icardi

Yanina Latorre opinó sin filtro sobre la relación con Icardi

En medio del debate, Yanina Latorre también aportó su mirada sobre el presente de la actriz y el futbolista durante su participación en El Observador.

"Ella quería ser botinera... Mostró los 40 ramos de flores que el Galatasaray le dio a ella", lanzó la panelista.

Luego, apuntó directamente contra el futuro futbolístico de Mauro Icardi:

"Esto hace que para mí él no tenga ofertas", agregó con tono crítico.

Dos caminos distintos, pero otra vez bajo el mismo foco

Aunque cada una atraviesa momentos diferentes, Wanda Nara y la China Suárez volvieron a coincidir en el centro de la conversación pública. Una desde el terreno de la actuación y el éxito televisivo; la otra, desde la exposición mediática junto a Mauro Icardi en Turquía.

Y una vez más, todo lo que hacen logra convertirse en tema obligado de debate en televisión, redes sociales y portales de espectáculos.