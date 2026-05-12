Horóscopo: Los signos que son más melómanos y tienen pasión desmedida por la música

La música no es solo ruido lindo. Para ciertos signos, es destino, escape y hasta terapia. El horóscopo guarda secretos sobre esa conexión. Algunos nacieron con el oído fino y el corazón en modo canción. Hablando de expresividad, los signos más expresivos suelen volcar todo en una letra. Y si mirás bien, los signos que más artísticos también son los que más playlist acumulan. Acá van los verdaderos melómanos del zodiaco, con su maña y todo.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tauro siente la música como si fuera un vino caro. Le gusta la calidad, los buenos equipos de sonido, las canciones que perduran. El problema es que se queda en un círculo de temas viejos y no sale de ahí. Se aferra a una canción y la repite hasta gastarla. Consejo: salí de la zona de confort auditiva. Probá géneros nuevos, dejá que un amigo te muestre cosas raras. La música también tiene que ver con soltar, no solo con poseer.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Géminis cambia de género como de look. Pasa del tango al trap en dos segundos. Lo suyo es la variedad, pero esa misma manía lo vuelve ansioso: nunca termina una canción entera, siempre está saltando. Consejo: armate un ritual. Una hora al día sin skip, solo escucha completa. Así entrenás la paciencia y conectás mejor con la letra. La música te sirve para ordenar la cabeza, no para dispersarla más.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Libra busca armonía. Le gusta la música elegante: jazz, bossa, soul bien producido. Pero le cuesta decidir qué poner porque siempre duda entre dos opciones. Pasa más tiempo eligiendo playlist que escuchando. Consejo: delegá. Poné un servicio de radio aleatoria o dejá que otro elija. La música no es una decisión de vida o muerte. A veces el azar suena mejor que la selección milimétrica.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario es el hipster del zodiaco. Escucha lo que nadie conoce, bandas rusas de synth, noise experimental. El problema es que se vuelve snob y mira en menos al que escucha música comercial. Consejo: bajá del pony. No pasa nada con un tema de Shakira o La Konga. La música popular también tiene valor. No hace falta ser raro para ser auténtico. Relajá y compartí sin prejuicios.