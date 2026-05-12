Quién fue la última eliminada de "Gran Hermano Generación Dorada": un picante mano a mano entre Daniela de Lucía y Danelik

La gala de eliminación en "Gran Hermano Generación Dorada" terminó con una salida que nadía veía venir. Tras una semana con muchas polémicas, entre el ultimátum de "GH" sobre complots, y el regreso de Andrea del Boca, hubo un mano a mano cerradísimo entre Danelik Galazán y Daniela De Lucía. El público, finalmente definió con un porcentaje ajustado. La afectada se despidió con un abrazo y un pedido especial.

La casa más famosa del país tembló otra vez. Este martes, Telefe emitió una nueva gala de eliminación en "Gran Hermano Generación Dorada", y la noche tuvo todos los condimentos: placa oculta, sobres que se abrían con resultado incierto y corazones a mil. Santiago del Moro, con su estilo justo, fue sacando nombres de la hoguera.

Primero salvó a Cinzia Francischiello, después a Emanuel Di Gioia y más tarde a Franco Zunino. Cada salvación era un mazazo de alivio o una daga de tensión. Hasta que quedaron dos: Danelik Galazán, la character dura, y Daniela De Lucía, la coach motivacional que ya había peleado bastante.

El veredicto del público cayó como baldazo de agua fría en el living. Daniela De Lucía se convirtió en la nueva expulsada con el 52,9% de los votos negativos, contra un 47,1% de Danelik. Un resultado ajustadísimo que desmintió todas las encuestas de redes sociales. Adentro, nadie lo gritó. Al revés: se armó un silencio pesado, miradas de costado y abrazos que tardaron en soltarse.

Daniela, lejos de hacer berrinche, apretó los dientes y soltó una frase que ya es parte del archivo del reality: "Cómo los voy a extrañar. Los quiero a todos. Voy a ver si cumplo el sueño de ser la analista de Gran Hermano". Y después, a pedido suyo, sonó "Un velero llamado libertad", el clásico de José Luis Perales. El "Big" destacó su educación y respeto antes de que cruzara la puerta.

El camino de Daniela en el juego fue todo menos tranquilo. Había entrado con fuerza, pero a los pocos días tuvo que salir por el fallecimiento de su padre. Volvió con el corazón partido pero con ganas de seguir. Hasta la noche de su eliminación, repetía que quería quedarse un mes más para vivir la experiencia a fondo. No se la dieron.

Y su partida no fue una baja cualquiera: dejó completamente desarmado el grupo que compartía con Andrea del Boca, Yipio, Jenny Mavinga y La Maciel. Ese bloque, que venía resistiendo, se quedó sin su última representante. Del otro lado, los rivales festejaron con disimulo, pero la estrategia del juego cambió para siempre.

Danelik, que parecía la candidata natural a irse por su perfil áspero, no festejó. Se acercó, abrazó a Daniela y las dos se quedaron un rato en silencio. La audiencia, que muchas veces castiga a los soberbios, premió ese gesto. La casa, ahora, queda con un tablero renovado. Y el momento no es menor: el reality entra en fase decisiva. Viene la temida "placa planta", con todos nominados, y el repechaje a punto de largar. Eso significa nuevas caras, viejas conocidas que pueden volver y más vértigo. Además, la producción ya anunció la prueba del auto 0 km, la clásica que desgasta a los participantes hasta el límite.

El valor de una salida digna en un juego de traiciones

Lo que dejó esta gala va más allá de un nombre. En un programa donde la gritada y el conflicto suelen ser moneda corriente, la despedida de Daniela De Lucía mostró otra cara: la de un participante que se va con la cabeza alta, sin quemar puentes ni tirar mierda a nadie. Eso, en la economía del rating, no siempre vende. Pero en términos humanos, y para el resto de los jugadores que todavía quedan adentro, marca un precedente. Muchos de ellos, sobre todo los que venían con el cuchillo entre los dientes contra su grupo, se van a tener que fumar esa imagen de respeto mutuo que quedó grabada en cámara.

Por otro lado, el resultado tan peleado confirma que el público ya no vota sólo por simpatía o por odio. Hay un juicio más fino, más táctico. Daniela no era la más fuerte ni la más gritona, pero tenía una historia de superación que caló hondo. Que se vaya por apenas cinco puntos de diferencia habla de una audiencia dividida, atenta y cada vez menos previsible. Los que quedan adentro harían bien en tomar nota: la gente mira hasta los gestos más chicos. Y a veces, un abrazo sincero vale más que cien estrategias.

En resumen, "Generación Dorada" sigue demostrando que el formato viejo, con personajes de verdad y emociones crudas, todavía tiene cuerda para rato. La salida de Daniela duele, pero el juego sigue. Y con el repechaje asomando y el auto en juego, lo mejor (o lo peor) todavía está por venir.