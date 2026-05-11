More Rial podría volver a la cárcel tras un escandaloso episodio en plena prisión domiciliaria: "Si se manda una más..."

En medio de su prisión domiciliaria, More Rial parecía haber iniciado una nueva etapa en su vida e incluso sorprendió al sacar una buena nota en uno de sus exámenes de la carrera de Derecho. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que la mediática podría perder el beneficio de cumplir la pena en el departamento de su hermana y regresar a la cárcel por un escandaloso motivo.

La hija de Jorge Rial volvió a quedar envuelta en una polémica por su comportamiento en redes sociales. Según contó el periodista Gustavo Méndez en su programa de streaming "La posta del espectáculo" (TV Pública), la Justicia decidió citarla después de una serie de publicaciones vinculadas a la muerte de un amigo.

Todo explotó luego de un fuerte mensaje que Morena compartió en sus historias de Instagram. "Vamos a hacer justicia. Te prometo que no voy a estar tranquila hasta que paguen uno por uno", escribió la influencer, generando inmediata preocupación dentro del juzgado que sigue su caso.

De acuerdo a Méndez, la joven tuvo que presentarse el lunes en el juzgado de San Isidro junto a Rocío Rial y su padre. "La jueza la citó por las historias que subió por la muerte de su amigo por romper las reglas de la morigeración, es decir, la prisión domiciliaria y le dieron un tirón de orejas", explicó el conductor.

El posteo de More Rial por la muerte de su amigo. (Foto: Instagram):

El panorama podría complicarse todavía más para More. "Le podrían haber dicho que si se manda una más, vuelve al penal de Magdalena", aseguró el periodista sobre la advertencia que habría recibido la mediática. Cabe recordar que las personas con arresto domiciliario tienen limitaciones en el uso de internet y plataformas digitales.

Finalmente, el periodista reveló que el fiscal consideró el delicado estado emocional de la mediática durante la audiencia. "El fiscal entendió que lo hizo desde el dolor porque no paró de llorar en toda la audiencia. Encima le mostraban la imagen del amigo. La jueza le dijo que estaba cumpliendo, pero él bajó la espuma", cerró.