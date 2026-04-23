More Rial reveló de qué trabaja durante su prisión domiciliaria y desató una fuerte polémica: "De todo tipo..."

Mientras cumple prisión domiciliaria, More Rial da muestras de querer avanzar con su vida personal y laboral. Así como apostó por un cambio de look y comenzó a estudiar una carrera universitaria, ahora trascendió que la influencer empezó a trabajar. Sin embargo, un detalle de su nueva actividad generó un fuerte impacto entre sus seguidores.

Luego de atravesar cinco meses detenida en la Unidad Penitenciaria 51 de Magdalena y lejos de su familia, Morena busca mantener un perfil más bajo. Con sus actos, la hija de Jorge Rial muestra que sus intención es reorganizar su rutina y encarar una nueva etapa, pero cada paso que da vuelve a ubicarla en el centro de la escena.

En las últimas horas, More Rial volvió al mundo de las publicidades en redes sociales. Allí promocionó un servicio vinculado al tarot, a "amarres de todo tipo", "endulzamientos" y "pactos", lo que rápidamente generó controversia entre los usuarios.

La publicación incluyó además un emoji de una calavera y una canción titulada "San La Muerte", lo que no pasó desapercibido. No es la primera vez que este tipo de contenido genera repercusión, ya que tiempo atrás la influencer había sido criticada por mostrarse en un ritual umbanda.

La última publicidad de More Rial en sus redes. (Foto: Instagram/ @moooreeriaal).

Sobre este tema, Morena ya había dado su postura en televisión. "Le pedí por una promesa que yo hice de una cuestión de salud mía. No es que le pido en contra de alguien. O sea, lo podés usar para cosas buenas, como para cosas malas, como todo. De igual forma, yo no hago brujerías, para que se queden tranquilos", había explicado, dejando en claro su posición.

Actualmente, la mediática pasa sus días en la casa de su hermana Rocío Rial, donde también se ocupa de la crianza de sus dos hijos: Francesco, de 6 años, y Amadeo, de menos de dos. En ese contexto, busca generar ingresos para sostener su día a día, lo que explica su decisión de volver a trabajar a través de sus redes sociales. Así, la hija del periodista difunde distintos emprendimientos, marcas y propuestas ante sus más de 17 mil seguidores, a cambio de dinero.