More Rial sufrió un duro revés judicial en Córdoba: irá a juicio oral y podría recibir hasta 12 años de prisión

Aunque en los últimos días la situación judicial de More Rial mostraba cierta estabilidad en Buenos Aires tras obtener la prisión domiciliaria y firmar un juicio abreviado, en las últimas horas recibió un duro revés desde Córdoba que vuelve a complicar su panorama. Según trascendió, el Tribunal Superior de Justicia rechazó los últimos recursos de su defensa y dejó firme el camino hacia un juicio oral y público, donde la influencer podría enfrentar hasta 12 años de cárcel.

Las causas que la involucran se remontan a 2022. Uno de los episodios más delicados tiene como protagonista a su expareja, Facundo Ambrosioni, ya que Morena habría ingresado a su local de telefonía para llevarse varios celulares. La escena habría quedado registrada por cámaras de seguridad y también surgió en conversaciones privadas.

A ese cuadro se suma un audio de WhatsApp incorporado al expediente, que agrava aún más su situación. Allí, se escucharía a la hija de Jorge Rial lanzar una amenaza directa: "Yo con mis amigos te vamos a matar a todos, no va a quedar nadie vivo si nos denuncian".

El tercer hecho investigado está vinculado a un episodio de vandalismo. Junto a un grupo de amigas, habría interceptado a la expareja de una de ellas para dañar su auto y sustraerle la patente, lo que sumó otra imputación en su contra.

El nuevo revés fue dado a conocer por Pablo Layus en "Infama", ciclo que se emite los domingos por América TV. En ese contexto, también se detalló que la Justicia resolvió unificar tres expedientes bajo la figura de "concurso real de delitos", lo que endurece el escenario legal de la joven.

Según revelaron en el programa, More intentó en varias oportunidades frenar el avance de la causa mediante acuerdos económicos con los denunciantes, pero las propuestas no prosperaron. Al respecto, el abogado querellante, Carlos Nayi, fue contundente: "El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (...) por unanimidad ha resuelto rechazar el planteo efectuado por Morena Rial". A su vez, lo definió como "el último esfuerzo desesperado efectuado por ella para evitar un juicio oral y público por graves hechos que se le atribuyen".

Además, el letrado detalló la magnitud de las imputaciones que enfrenta la influencer: robo, amenazas, hurto, coacción. Y sobre las posibles consecuencias, advirtió: "Las escalas penales, teniendo en cuenta que hay concurso real de delitos (...) pueden llegar hasta 12 años de prisión en caso de ser condenada".

Ahora, con el juicio oral en el horizonte, Morena deberá trasladarse a Córdoba para enfrentar el proceso. Aunque aún está a tiempo de optar por un nuevo juicio abreviado, lo que implicaría admitir los hechos y podría reducir la condena, su situación es delicada y el desenlace sigue siendo incierto.