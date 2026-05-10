Mario Pergolini retoma "Otro día perdido" tras el luto por la muerte de su madre: quiénes serán sus invitados
Según La Pavada de Diario Crónica, el conductor se apoya en el trabajo luego de atravesar uno de los momentos más tristes de su vida. Así, ya tiene lista la grilla con figuras del espectáculo, la música y la cultura para las próximas emisiones de su ciclo en la pantalla de El Trece.
Mario Pergolini viene de atravesar uno de los momentos más tristes de su vida: su mamá, Beatriz Mancione, falleció a los 80 años el pasado jueves 7 de mayo. Por tal motivo, el conductor no grabó el programa de "Otro día perdido" de esa fecha ni la del día siguiente, por lo que se emitieron episodios editados. Tras permanecer de luto acompañando a su familia, el conductor retoma su ciclo este lunes 11 de mayo y, en ese sentido, se conocieron los invitados para toda la semana.
Según La Pavada de Diario Crónica, tras despedir a su madre, y aún transitando su duelo, Pergolini le pone todo a su trabajo y junto a Agustín "Rada" Aristarán, la banda y Evelyn Botto.
El programa tendrá el lunes 11 de mayo a Marcela Kloosterboer, mientras que el martes sigue Inés Estévez en "ODP" por El Trece. Para el miércoles se espera la presencia de Dante Spinetta.
El jueves llegará Roly Serrano y el viernes cerrará con Diego Latorre. Con esta combinación de invitados, el ciclo busca sostener su identidad y seguir generando conversación en torno a cada emisión.