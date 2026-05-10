Lionel Messi reveló cómo acompaña a Antonela Roccuzzo en su faceta como empresaria y revolucionó las redes: "Me hago cargo de..."

Sin dudas, una de las parejas más queridas en el mundo del fútbol internacional es la de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo, por lo que cada detalle que trasciende de su vida familiar genera repercusiones entre los hinchas. En este contexto, el capitán de la Selección argentina sorprendió en una reciente entrevista al revelar cómo acompaña a su esposa en su nueva faceta como empresaria.

Durante una charla distendida con Joaquín Álvarez en "Lo del Pollo", el rosarino habló sobre los cambios que hubo en la dinámica familiar desde que su esposa comenzó a involucrarse de lleno en nuevos proyectos laborales. "Anto está full empresaria, ¿Cómo es eso, te toca acompañar?", le consultó el conductor.

Lejos de esquivar el tema, Leo destacó el esfuerzo de Antonela y explicó las dificultades que ella tenía para salir de la rutina cotidiana con sus hijos. "La verdad que a ella le cuesta mucho hacerlo, y si nunca lo hizo fue porque a ella le costaba soltar a los nenes, de dejarlos, de no estar en la rutina al día a día, de no irlos a buscar al cole o llevarlos a algún lado, al entrenamiento", expresó el futbolista, mostrando una faceta mucho más íntima y familiar.

Más adelante, el Pollo Álvarez redobló la apuesta y le preguntó si le tocaba convertirse en "amo de casa" cuando Roccuzzo tiene compromisos. Messi respondió entre risas y dejó en claro que no tiene inconvenientes en asumir ese rol. "La verdad que son pocas las veces, pero sin problema. Y yo acompañando de ese lado, haciéndome cargo de los nenes", aseguró.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo junto a sus hijos. (Foto: Instagram).

Por último, el jugador del Inter Miami CF se mostró emocionado por el crecimiento personal y profesional de su esposa. "Ella también se soltó un poquito más, le agarró el gustito y está bueno que también lo disfrute, porque lo hace por eso, porque le gusta y le agarró cariño, así que está perfecto", cerró orgulloso.