Andrea Rincón y Lionel Messi: la verdad sobre el romance que hoy genera polémica

Aunque mantiene un perfil bajo, cada vez que se filtra información de la vida privada de Lionel Messi se arma revuelo. En las últimas horas, el capitán de la Selección Argentina volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de que Andrea Rincón hablara sin filtro sobre el affaire que tuvo con el rosarino.

El tema resurgió a partir de una entrevista con Martín Cirio, donde la actriz, quien blanqueó su nuevo romance, brindó detalles de lo que sucedió con el jugador del Inter Miami. "Imaginate que cuando esto pasó yo tenía 24 años y él todavía no había...", deslizó, dejando entrever que se trataba de otra etapa de su vida y la del futbolista. A su vez, aclaró: "No estaba con Antonela Roccuzzo, lo único que voy a decir. Él no le fue infiel a Antonela".

Según contó en distintas entrevistas a lo largo del tiempo, el acercamiento se habría dado en 2009, cuando Messi viajó a Argentina para un amistoso de la selección nacional frente a España. En ese entonces, Andrea tenía 24 años y Lionel 22. Hubo intercambio de mensajes y un breve romance que, según su versión, fue intenso pero corto.

Con el paso del tiempo, Rincón recordó ese episodio con naturalidad e incluso con humor. "Antes del partido quedamos y me hizo un gol", llegó a decir en su momento. También aseguró que le había prometido "traerle suerte", y el futbolista terminó marcando para Argentina en ese encuentro.

Andrea Rincón. (Foto: Teleshow).

Años después, el contacto se diluyó. Según relató, siguieron hablando por un tiempo, pero la insistencia del jugador y una situación personal la llevaron a cortar el vínculo. Incluso reveló: "Messi siguió mandándome mensajes, hasta que me descubrió mi novio, nos peleamos muy fuerte".

Al día de hoy, el vínculo entre ambos sería inexistente. De hecho, en un streaming reciente, la actriz sorprendió al revelar que él la tiene bloqueada en redes. Lejos de molestarse, reaccionó con ironía: "No quiero que me desbloquee, no me interesa, fue en otra vida".

La primera foto pública de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. (Foto: La Nación).

Cabe recordar que Lionel Messi mantiene una relación con Antonela Roccuzzo desde su juventud. Se conocen desde la infancia en Rosario, blanquearon el vínculo en 2009 -el mismo año en que se habría dado el encuentro de Lío con Andrea. Se casaron en 2017 y tienen tres hijos, Thiago (13), Mateo (10) y Ciro (8).

Hoy, Lionel Messi se muestra enfocado en su familia y en su carrera profesional, con un perfil bajo que evita cualquier tipo de exposición innecesaria. En ese marco, no salió a responder a las declaraciones de la conductora, por lo que no hay una versión oficial de su parte. Así, queda la incógnita sobre las fechas: si su affaire con Rincón se superpuso con la historia con Roccuzzo o si, tal como sostiene la actriz, el futbolista no la engañó.