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FARÁNDULA

Lionel Messi sorprendió al revelar el fanatismo secreto de Antonela Roccuzzo y sus hijos: "Más que cualquier gol que metí..."

El capitán de la Selección Argentina mostró una faceta íntima y contó qué pasión comparte su familia en casa. ¡Enterate qué dijo, en la nota!

Sin dudas, una de las parejas más queridas del fútbol internacional es la de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Cada detalle de la vida del capitán de la Selección Argentina y su familia genera interés entre los hinchas. En ese contexto, el rosarino sorprendió al revelar el fanatismo que su esposa comparte con sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro.

A la espera del Mundial 2026, el campeón del mundo protagonizó una campaña especial junto a Lego, que lanzó una colección basada en su trayectoria. En un video difundido en sus redes, se mostró entusiasmado al recorrer cada pieza del set, con guiños a su carrera y a sus logros.

El nivel de detalle lo impactó: camisetas emblemáticas, referencias a los clubes donde jugó y hasta sus ocho Balones de Oro aparecen recreados en miniatura. Sin embargo, lo más llamativo llegó con una confesión inesperada sobre la intimidad de su casa.

"Capaz que a mis hijos les gustan más mis sets de Lego que cualquier gol que metí... ", lanzó entre risas. Aunque celebró el resultado y se sorprendió por la complejidad del diseño, que tiene casi 1500 piezas, reconoció que le resulta "una locura" y también "raro" verse en versión muñeco.

Lionel Messi tiene sus propias figuras de Lego. (Foto: Instagram/ @leomessi).
Lionel Messi tiene sus propias figuras de Lego. (Foto: Instagram/ @leomessi).

Sin embargo, de acuerdo a lo que trascendió ese entusiasmo no es solo de Thiago, Mateo y Ciro. Antonela también se sumó a esta pasión familiar y ya había dado pistas sobre este pasatiempo en una entrevista con Harper's Bazaar.

Sobre su creación preferida, Roccuzzo había contado: "¡El castillo de Hogwarts! Es gigante y me fascina". Incluso reveló que en su casa tienen un espacio especial para exhibirlas: "Con mis hijos tenemos como una especie de museo en donde vamos poniendo todas nuestras creaciones de legos".

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