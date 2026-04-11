Sofi Martínez recordó el inesperado mensaje de Antonela Roccuzzo tras los rumores de affaire con Lionel Messi: "A la gilada..."

A pesar de que los años pasan, los rumores que indicaban un supuesto affaire entre Sofía Martínez y Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022 siguen dando de qué hablar. En las últimas horas, la periodista recordó la charla que tuvo con Antonela Roccuzzo, esposa del capitán de la Selección Argentina, en aquel entonces y destacó una frase que no pasó desapercibida.

Las versiones sobre un posible vínculo entre la ex "MasterChef Celebrity" y el jugador del Inter Miami CF surgieron durante el último Mundial, que terminó con el equipo dirigido por Lionel Scaloni consagrándose campeón del mundo. La cercanía de la comunicadora con el futbolista en las entrevistas post partido y el ida y vuelta frente a cámara generaron comentarios. Para algunos, la química visible superaba lo profesional y eso alimentó especulaciones.

Con el correr del tiempo, Martínez volvió a referirse al tema, desmintió cualquier tipo de relación y habló de la conversación que tuvo con Roccuzzo. "Una locura, nada que ver. He hablado alguna vez con ella y nos llevamos súper bien, ella también, en sintonía, me dijo ‘ni te preocupes', así que no, súper bien y muy contenta que se viene un mundial ahora", aseguró en diálogo con "Puro show" (El Trece), días atrás.

En esa misma línea, durante su paso por "A punto", Sofi dio más detalles sobre ese intercambio. "Para mi tiene mucho valor porque no tenía ninguna necesidad de escribirme", sostuvo sobre el gesto de Antonela, en un video compartido por la cuenta de Instagram "Mundofamosos". Y agregó: "Me escribió diciendo ‘Sofi no te preocupes. A la gilada ni cabida'".

Lionel Messi y Sofi Martínez. (Foto: Instagram/ @sofimmartinez).

La frase sorprendió incluso a los conductores del ciclo. "¿Palabras textuales? ¿Antonela te dijo ‘a la gilada ni cabida'?", le preguntaron. La periodista asintió con la cabeza. "No lo puedo creer", reaccionó uno de los presentadores ante el tono coloquial.

Por último, Martínez valoró ese respaldo en un momento sensible. "Se lo agradezco porque era un momento en el que yo, por ahí, no la estaba pasando del todo bien porque inventaban cosas o se generaba una situación que no tiene por qué existir. Me parecía muy injusto todo y que ella me mande ese mensaje, de alguna manera es tranquilizador", aseguró.

Además, cerró con elogios hacia la esposa de Messi: "Yo la admiro un montón y me encantaría, el día de mañana o en algún momento, hacerle una nota". De esta manera, la comunicadora volvió a bajar el tono a las versiones que circularon durante años y dejó en claro que todo quedó en el terreno de las especulaciones.