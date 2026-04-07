Valu Cervantes no se banca la asquerosa cábala de Enzo Fernández: "No da más..."

Valentina Cervantes y Enzo Fernández son una de las parejas más populares de la Selección Argentina. Con dos hijos en común y una crisis amorosa ya superada, los jóvenes visitaron el canal de streaming Luzu TV. En una entrevista amena, la modelo y exparticipante de "MasterChef" sacó a la luz una asquerosa cábala que tiene el futbolista del Chelsea.

"¿Sos muy cabulero?", sacó el tema Nico Occhiato. Ante la pregunta, Enzo no dudó en responder: "Tengo rituales". Y comenzó a enumerar: "Por ejemplo, a la tarde, antes de ir al partido, me baño con agua fría".

La cábala de Enzo Fernández que Valu Cervantes no se banca más.

Pero la frase más insólita llegó después cuando reveló: "Uso el mismo bóxer para los partidos". Frente a ello, Occhiato y el Trinche buscaron saber más respecto a cuál era el truco para reutilizar la ropa interior tantas veces seguidas, ya que los futbolistas pueden jugar hasta tres partidos por semana.

"Siempre el mismo", se limitó a decir Enzo Fernández, quien no quiso dar más detalles. "Se lava, se lava", sumó el ex River. Enseguida, Valu Cervantes lo deschavó con un comentario desopilante: "No da más. Lo agarrás y está transparente; le ves la cara a Momi (Giardina)".

"Está destruido", le dio la razón Enzo a Valu, visiblemente avergonzado. Consultada sobre si le dice algo sobre este tema, la mamá de Olivia y Benjamín lanzó un sincericidio: "A mí ya me da asco, pero bueno", lo que causó carcajadas de risas en el estudio.