Valu Cervantes no se banca la asquerosa cábala de Enzo Fernández: "No da más..."
La influencer reveló el desagradable ritual cabulero que tiene el futbolista de la Selección Argentina antes de disputar un partido importante. ¡Mirá el video, en la nota!
Valentina Cervantes y Enzo Fernández son una de las parejas más populares de la Selección Argentina. Con dos hijos en común y una crisis amorosa ya superada, los jóvenes visitaron el canal de streaming Luzu TV. En una entrevista amena, la modelo y exparticipante de "MasterChef" sacó a la luz una asquerosa cábala que tiene el futbolista del Chelsea.
"¿Sos muy cabulero?", sacó el tema Nico Occhiato. Ante la pregunta, Enzo no dudó en responder: "Tengo rituales". Y comenzó a enumerar: "Por ejemplo, a la tarde, antes de ir al partido, me baño con agua fría".
Pero la frase más insólita llegó después cuando reveló: "Uso el mismo bóxer para los partidos". Frente a ello, Occhiato y el Trinche buscaron saber más respecto a cuál era el truco para reutilizar la ropa interior tantas veces seguidas, ya que los futbolistas pueden jugar hasta tres partidos por semana.
"Siempre el mismo", se limitó a decir Enzo Fernández, quien no quiso dar más detalles. "Se lava, se lava", sumó el ex River. Enseguida, Valu Cervantes lo deschavó con un comentario desopilante: "No da más. Lo agarrás y está transparente; le ves la cara a Momi (Giardina)".
"Está destruido", le dio la razón Enzo a Valu, visiblemente avergonzado. Consultada sobre si le dice algo sobre este tema, la mamá de Olivia y Benjamín lanzó un sincericidio: "A mí ya me da asco, pero bueno", lo que causó carcajadas de risas en el estudio.