El vestuario de Chelsea se expresó por la sanción de dos partidos a Enzo Fernández

Está claro que las declaraciones de Enzo Fernández en los streaming en los que participó en su paso por Argentina en el marco de la fecha FIFA de marzo generaron molestia, ya que se vieron como un guiño del futbolista al Real Madrid. Por eso, el DT de Chelsea decidió suspenderlo por dos partidos. Ya cumplió uno y el otro sería este fin de semana ante Manchester City, aunque sus compañeros analizan hacer un pedido.

Es que a pesar de que hay algunos también se sintieron afectados por las declaraciones del jugador de la Selección Argentina, habrían pedido una reunión con el entrenador Liam Rosenior para pedirle que le levanten la sanción con el fin de que pueda estar a disposición para ese partido, dado que entienden que será altamente necesario para enfrentar al equipo que comanda Pep Guardiola.

Además, queda claro que la decisión interna de castigar a Enzo Fernández perjudica, principalmente, al propio Chelsea. Es que se encuentra en plena etapa de definiciones en la Premier League, en la que está peleando por meterse en los primeros cuatro puestos de la tabla de posiciones para asegurar su participación en la Champions League de la próxima temporada.

De momento, el equipo londinense se ubica sexto con 48 puntos, a 6 del Aston Villa, el competidor que se está llevando el último cupo para la competencia internacional. Cabe aclarar que ya no tiene opciones para pensar en el título, puesto que está a 22 unidades de la cima a falta de 21 en juego.