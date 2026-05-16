Manchester City le ganó al Chelsea de Enzo Fernández y es el campeón de la FA Cup

Un taco para la victoria. Con una exquisuta definición de Antoine Semenyo en el segundo tiempo, Manchester City derrotó por 1-0 en el mítico estadio de Wembley al Chelsea de Enzo Fernández y conquistó por octava vez la FA Cup, el trofeo de fútbol más antiguo del mundo.

El marcador se desniveló a los 27 del segundo tiempo con un golazo del delatero ghanés Semenyo, quien conectó con el taco un pase al centro del área del noruego Erling Haaland tras un rápido contragolpe de los "Citizens".

OH. MY. WORD.



Antoine Semenyo with a sensational flick to light up this #EmiratesFACup Final and give @ManCity the breakthrough %uD83E%uDD2F



%uD83D%uDCFA @BBCMOTD, @footballontnt and HBO Max pic.twitter.com/6WEjBKOHKS — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) May 16, 2026

Chelsea, donde Alejandro Garnacho ingresó en el segundo tiempo, llegó a esta final con la presión de tener que ganarla para asegurarse un lugar en la próxima Europa League, ya que los dirigidos por Callum McFarlane, técnico interino, están novenos en la Premier League y tienen muy complicado el acceso a las copas europeas por esa vía.

Por eso, la FA Cup se presentaba quizás como la última oportunidad para no quedarse afuera de todas las copas continentales. Esta derrota, además, amplió la racha negativa en este torneo con cuatro finales consecutivas sin poder coronar. La útima vez que levantó el trofeo fue en 2018.

El Manchester City de Pep Guardiola por su parte, jugó su cuarta final consecutiva en la FA Cup, algo nunca visto en la historia del torneo más antiguo del mundo, y sumaron un nuevo título a la Copa de la Liga ganada esta misma temporada.







