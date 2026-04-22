Manchester City derrotó a Burnley, igualó a Arsenal y la lucha por la Premier League está que arde

En la continuación de la fecha 34, Manchester City derrotó a Burnley 1-0 como visitante y alcanzó a Arsenal en la cima de la Premier League.

Doblete de Nico González y expulsión de Thiago Almada en la derrota del Atlético Madrid ante Elche

Después de derrotar a los Gunners en el duelo directo del pasado fin de semana , los Cityzens consiguieron una victoria vital gracias al gol tempranero de Erling Haaland a los cuatro minutos. Por su parte, los Clarets descendieron a la segunda división.

¡¡GUARDIOLA QUIERE PREMIER!! Erling Haaland aprovechó una gran habilitación y definió bien para el primero del Manchester City vs. Burnley.



%uD83D%uDCFA Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/vLpYz95d4u April 22, 2026

Con el triunfo, los dirigidos por Pep Guardiola llenaron de tensión el tramo final del campeonato y dependen más que nunca de sí mismos para alzar el trofeo.

Es que, si bien el equipo de Mikel Arteta recibirá el sábado a Newcastle, su rival tendrá un partido menos hasta antes de la última jornada, cuando se ponga al día frente a Crystal Palace.

Además, otro dato es que la diferencia de gol entre ambos es idéntica con 37, aunque Manchester lidera por haber convertido tres tantos más.

El tratamiento al que se someterá Driussi tras una nueva lesión en River: cuántos partidos se perderá

El intenso tramo final de la Premier League: qué les queda a Manchester City y Arsenal

Arsenal

Fecha 34: vs. Newcastle (L)

Fecha 35: vs. Fulham (L)

Fecha 36: vs. West Ham (V)

Fecha 37: vs. Burnley (L)

Fecha 38: Crystal Palace (V)

Manchester City