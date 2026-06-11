México le ganó a Sudáfrica en un partido con tres expulsados y arrancó el Mundial 2026 con el pie derecho

Por la fecha 1 del Grupo A, México derrotó 2-0 a Sudáfrica y superó con éxito su debut en el Mundial 2026.

Salvo por el episodio del final, el estreno del Tri en la Copa del Mundo fue inmejorable, porque no sufrió, porque cumplió con la tarea y porque sumó sus primeros tres puntos.

Enfrente se encontró un rival muy débil, sin ideas y sin el talento suficiente como para presentar una oposición clara.

Desde el primer minuto los dirigidos por Javier Aguirre, sin demostrar ningún tipo de pánico escénico, salieron a ahogar a los Bafana Bafana. De esa manera, rápidamente tuvo la primera chance clara y, antes de los diez minutos, se puso en ventaja con el gol de Julián Quiñones.

A partir de allí, el elenco azteca tuvo el dominio del juego en la posesión y hasta mereció estirar la diferencia durante una parte inicial que no tuvo más novedades.

Ya en el complemento, la tónica se mantuvo, sacando momentos en los que el ritmo bajó y el trámite se estancó de alguna manera. Apenas si el combinado africano se animó a ensayar un par de remates de media distancia que no complicaron al arquero del anfitrión, Raúl Rangel, quien hoy fue un espectador en el terreno de juego.

Cuando el equipo del Vasco aceleró, Yaya Sithole vio la roja por una falta en la que quedó como el último hombre y, minutos más tarde, Raúl Jiménez armó y finalizó la acción del 2-0.

Pese a que pudo haber alguna otra emoción, el tramo final del cotejo se tiñó de rojo con las expulsiones de Themba Zwane por un golpe y, posteriormente, de César Montes tras una fuerte falta.

México ganó porque quiso, porque se animó y porque, con el resultado opuesto y el rendimiento en el verde césped, hubiera sido un papelón perder puntos contra esta Sudáfrica tan vulnerable.

Ahora, a la espera de lo que pase con Corea del Sur y República Checa, el Tri descansará hasta su siguiente compromiso contra el conjunto asiático, en tanto que los comandados por Hugo Broos chocarán contra los europeos.

Gol de México

¡GOL DE MÉXICO! %uD83C%uDDF2%uD83C%uDDFD Presión alta efectiva del equipo anfitrión y Quiñónes pone el primer gol de la Copa del Mundo %uD83C%uDFC6



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Se salvó Sudáfrica

Doble chance para México: el arquero africano y el palo le impiden el segundo gol %uD83D%uDD25



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Sudáfrica se quedó con 10

LA PRIMERA ROJA DE LA COPA DEL MUNDO EN EL PARTIDO INAUGURAL: Sithole derrivó a Gutiérrez y fue expulsado por último hombre en Sudáfrica.



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Gol de México

¡GOL DE MÉXICO! %uD83C%uDDF2%uD83C%uDDFD Doblete de Raúl Jiménez para poner el 2-0 en el debut soñado para uno de los anfitriones %u26BD%uFE0F



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Otra roja en Sudáfrica

¡SE LE COMPLICÓ CON EL INGLÉS A SAMPAIO! Al árbitro brasileño le costó con el idioma para anunciar la expulsión a Zwane en Sudáfrica.



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México también tuvo su expulsado