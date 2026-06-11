Oficial: el Real Madrid anunció a José Mourinho como su nuevo entrenador

Real Madrid hizo oficial la contratación de José Mourinho, por las próximas tres temporadas, mediante un comunicado oficial.

"La Junta Directiva del Real Madrid, reunida hoy, jueves 11 de junio, ha acordado nombrar a José Mourinho como entrenador del primer equipo para las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029", indicó el Merengue.

Comunicado Oficial: José Mourinho — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 11, 2026

The Special One viene de finalizar su segundo ciclo en Benfica, a donde había llegado en septiembre de 2025. En la Liga doméstica, el equipo culminó en el tercer lugar y no pudo conseguir títulos.

Ahora, el DT portugués tendrá su segundo ciclo al frente del conjunto español a partir del 13 de julio, cuando el plantel inicie con los trabajos de pretemporada.

En su primera etapa en el Madrid, entre 2010 y 2013, conquistó tres títulos: La Liga 2012, la Copa del Rey 2011 y la Supercopa de España 2012.