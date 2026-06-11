Mundial 2026: así fue la tremenda ceremonia de apertura

En otro día histórico para el planeta fútbol, se inicia el Mundial 2026 con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

Antes del primer partido entre el Tri y Sudáfrica por el Grupo A, se desarrolla una ceremonia inaugural repleta de artistas en el Estadio Azteca.

¡Oficialmente arrancó el Mundial 2026! %uD83C%uDF0E Así es la inauguración en México %uD83C%uDFC6%uD83C%uDDF2%uD83C%uDDFD



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Entre los nombres más destacados aparecieron Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez en vivo "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026.

La grilla artística se completó con una serie de figuras de gran reconocimiento internacional. Estuvieron presentes la cantante y actriz mexicana Belinda, el venezolano Danny Ocean, el colombiano J Balvin, la cantante Lila Downs, el histórico grupo mexicano Los Ángeles Azules, la banda de rock Maná y la sudafricana Tyla.

Shakira deslumbra en la ceremonia de la inauguración del Mundial %uD83E%uDEA9



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