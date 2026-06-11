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Mundial 2026: así fue la tremenda ceremonia de apertura

Este jueves, el Mundial 2026 se inicia en el Estadio Azteca con la ceremonia de apertura antes del primer encuentro del Grupo A entre México y Sudáfrica.

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En otro día histórico para el planeta fútbol, se inicia el Mundial 2026 con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

Antes del primer partido entre el Tri y Sudáfrica por el Grupo A, se desarrolla una ceremonia inaugural repleta de artistas en el Estadio Azteca.

Entre los nombres más destacados aparecieron Shakira y Burna Boy, quienes interpretarán por primera vez en vivo "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026.

 La grilla artística se completó con una serie de figuras de gran reconocimiento internacional. Estuvieron presentes la cantante y actriz mexicana Belinda, el venezolano Danny Ocean, el colombiano J Balvin, la cantante Lila Downs, el histórico grupo mexicano Los Ángeles Azules, la banda de rock Maná y la sudafricana Tyla.

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