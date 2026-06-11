Omar Artan, el árbitro que Estados Unidos no dejó participar del Mundial 2026, recibió un premio enorme

Antes de que se inicie el Mundial 2026, uno de los hechos más resonantes fue el que le ocurrió a Omar Artan, un árbitro de Somalia que fue deportado por Estados Unidos y se quedó sin la chance de participar de la Copa del Mundo.

Sin embargo, "no hay mal que por bien no venga", sostiene el conocido dicho, y la realidad es que durante las últimas horas el juez internacional de 36 años no paró de recibir buenas noticias.

Tanto es así que, luego de regresar a su país donde fue recibido como un héroe por una multitud , el colegiado fue designado por la UEFA para impartir justicia en la final de la Supercopa de Europa del próximo 12 de agosto en Salzburgo.

Que el referí nacido en la ciudad de Mogadiscio tenga la responsabilidad de pitar en el duelo que protagonizarán PSG y Aston Villa fue una medida del ente del Viejo Continente que sorprendió, aunque tiene una razón de ser al estar fundada en un acuerdo de cooperación con la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

%uD83C%uDFC6 Referee announced for 2026 #SuperCup!



We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg. — UEFA (@UEFA) June 11, 2026

"La decisión de designar a Artan para arbitrar el partido de la Supercopa de la UEFA se tomó en el marco del Memorando de Entendimiento (MdE) firmado recientemente entre la UEFA y la CAF para fomentar la cooperación en diversos ámbitos, incluido el arbitraje", explicó el organismo que preside Aleksander Ceferin.

Cabe recordar que Artan está bajo la órbita de la FIFA desde 2018 y, en 2025, fue elegido como el Árbitro Masculino del Año de la CAF.