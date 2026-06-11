Mirá el Mundial 2026 gratis: el truco de la antena casera para ver los partidos sin pagar, en HD y sin cortes

Este jueves arranca el Mundial 2026 y miles ya buscan la mejor forma de seguir los partidos sin gastar de más. En ese contexto, volvió a circular un método simple y económico que permite captar la TV abierta en HD mediante una antena casera que se arma en 10 minutos.

La Copa del Mundo se va a jugar en Estados Unidos, Canadá y México, una edición histórica que contará con 48 selecciones y un total de 104 partidos, la cifra más alta desde que se disputa el torneo.

Ante la cantidad de encuentros que tendrá el torneo, también creció el interés por encontrar opciones para verlos sin depender del internet. Entre ellas reapareció esta alternativa gratuita que, además, suele ofrecer menos delay que las plataformas de streaming.

La propuesta consiste en aprovechar la señal de la Televisión Digital Abierta (TDA) mediante una antena casera de fácil construcción.

Para armarla solo hacen falta unos metros de cable coaxial, una ficha de conexión y algunas herramientas básicas que suelen encontrarse en cualquier hogar.

Cómo hacer una antena casera para ver el Mundial 2026 por TDA

Con una buena ubicación y cobertura en la zona, la señal de la TDA permite acceder a los canales de aire en alta definición, ideal para no perderse ningún partido de la Selección Argentina.

Materiales necesarios

Antes de empezar, hay que reunir los siguientes elementos:

Cable coaxial.

Una ficha coaxial para armar.

Cinta adhesiva.

Alicate, pinza o herramienta de corte.





Con un cable coaxial y elementos básicos, es posible construir una antena para recibir la señal de la TDA y seguir el Mundial 2026 por televisión abierta (Archivo).

Paso a paso para armar la antena





Tomar uno de los extremos del cable coaxial y medir exactamente 12,5 centímetros. Realizar un corte superficial para retirar únicamente la cubierta negra exterior. Doblar la malla metálica hacia atrás, estirarla bien y sujetarla con cinta adhesiva. Avanzar unos 3 o 4 milímetros y retirar con cuidado la malla fina restante. En el otro extremo del cable, realizar un corte de aproximadamente 1,5 centímetros y quitar nuevamente la cubierta exterior. Retirar una pequeña porción del material aislante para dejar al descubierto el conductor central de cobre. Colocar la ficha coaxial en ese extremo. Verificar que ningún filamento de la malla metálica toque el conductor central, ya que eso puede afectar la recepción de la señal.

Cómo conectar la antena al televisor

Una vez terminada la antena, solo resta conectarla al televisor y configurar los canales.

Para hacerlo, seguir estos pasos:

Apagar y desenchufar el televisor. Enroscar la ficha coaxial en la entrada correspondiente a la antena de aire. Ubicar la antena cerca de una ventana o en un lugar con buena recepción. Prender la tele. Ingresar al menú de configuración y ejecutar la búsqueda automática de canales.

La Televisión Digital Abierta (TDA) es el sistema gratuito de televisión de aire en Argentina que permitirá ver los partidos del Mundial 2026.

Qué canales se pueden ver

Cuando finalice la sintonización, el televisor detectará los canales de aire disponibles en la zona. Así, será posible acceder a las transmisiones deportivas que se emitan por señal abierta, incluidos, por supuesto, los encuentros del Mundial 2026.

Además de ser gratuita, la TDA suele ofrecer una menor demora respecto de muchas plataformas de streaming, una ventaja nada menor para quienes quieren gritar un gol de Messi al mismo tiempo que el resto del barrio.