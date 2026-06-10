Crónica se enciende para el Mundial: seguí una cobertura única

Crónica TV arranca su cobertura del Mundial 2026 este fin de semana: el equipo viaja a Estados Unidos con la misión de seguir a sol y sombra a la Selección Argentina, desde el primer banderazo de la hinchada hasta cada partido del torneo. La promesa es mostrarlo todo, sin filtros y con la pasión de siempre.

La cobertura deportiva también estará disponible a través de Depo, el medio deportivo del Grupo Crónica, para que no te pierdas ningún detalle del seleccionado en tierras norteamericanas.

La gran novedad de esta edición es el formato reality: las cámaras van a mostrar el día a día del equipo y los hinchas en ciudades como Kansas, Dallas y Miami, e invitan a los televidentes a participar enviando mensajes y comentarios para vivir el minuto a minuto en comunidad.

Al frente del operativo estará el periodista "Rulo" Schijman, transmitiendo en vivo todos los días y conectándose en el horario de su programa Imbatibles. Como plus, el equipo también cubrirá en vivo los festejos por los 250 años de la independencia de Estados Unidos el próximo 4 de julio, desde el epicentro de las celebraciones con la presencia del presidente norteamericano.