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México y Sudáfrica abren el Mundial 2026 en el Estadio Azteca

En el primer encuentro del Mundial 2026, México enfrenta a Sudáfrica por el primer turno del Grupo A.

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Llegó el día: hoy se inicia el Mundial 2026 con el duelo entre México, uno de los anfitriones, y Sudáfrica por la fecha 1 del Grupo A. El árbitro será el brasileño Wilton Sampaio, mientras que en el VAR estará Nicolás Gallo.

El partido que abrirá el telón de la vigésimo tercera Copa del Mundo se disputará en un Estadio Azteca repleto, una vez que finalice la ceremonia de apertura, más precisamente a las 16:00.

Sin jugar las eliminatorias, el Tri, dirigido por Javier Aguirre, solo tuvo la posibilidad de competir en partidos amistosos y sumó victorias que le dieron confianza para este certamen que por tercera vez en la historia lo tendrá como local.

Por su parte, los Bafana Bafana jugarán por cuarta ocasión la máxima cita de selecciones y tendrán un claro objetivo: superar la fase de grupos, algo que nunca lograron.

Un dato a tener en cuenta es que este se convertirá en el primer juego inaugural de todos los tiempos que se repetirá en la competencia, tras el empate 1-1 en el inicio del Mundial Sudáfrica 2010, hace exactamente 16 años.

Cabe recordar que los otros dos combinados que integran la zona son República Checa y Corea del Sur, que se medirán a partir de las 23:00 en Guadalajara.

México y Sudáfrica abren el Mundial 2026: probables formaciones

México: Raúl Rangel; Jesús Gallardo, Johan Vásquez, César Montes e Israel Reyes; Brian Gutiérrez, Erik Lira y Álvaro Fidalgo; Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre.

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi y Aubrey Modiba; Teboho Mokoena, Sphephelo Sithole y Thalente Mbatha; Tshepang Moremi, Lyle Foster y Oswin Appollis. DT: Hugo Broos.

México vs. Sudáfrica por el Mundial 2026: cómo verlo en vivo

El partido entre México y Sudáfrica se puede ver por TV a través de las señales TyC Sports, Telefe y DSports y de manera online en las plataformas Paramount+, Disney+ y Prime Video.

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